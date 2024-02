Me dirijo a ti, Ibrahim, aquel chaval que me miraba desde el final de la clase en una charla en un instituto. Aquella mañana hablamos de literatura y de la vida. De historias de ficción que se parecen demasiado a la realidad.

De los chicos que se suben solos a una patera con catorce años soñando con una vida mejor. De que la inmigración no se puede frenar con muros y con leyes. Es un asunto complejo que Europa debe tratar con sosiego, valentía, transparencia, honestidad, solidaridad, empatía. No se puede mirar para otro lado. Los movimientos migratorios son constantes en la historia. Vienen y seguirán viniendo, adultos y menores, huyendo de guerras, hambre, pobreza, sequía, persecuciones políticas, falta de oportunidades…

Te recuerdo, Ibrahim, porque me escuchabas serio y callado entre tus compañeros de la ESO. Al final, te acercaste tímido a saludar. Hacía pocos meses que habías llegado a Zaragoza tras pasar por Canarias y Madrid, me contó tu tutor. Estabas aprendiendo español muy rápido y me dijiste orgulloso que habías leído tu primer libro en nuestra lengua. Espero, Ibrahim, que sigas leyendo muchos libros. Espero que no escuches a algunos de nuestros líderes políticos que dicen que "estamos importando delincuentes, repartiéndolos por comunidades autónomas". Las declaraciones políticas están llenas de demagogia y calculada estrategia partidista. Qué pena. Cada vez siento que la política se aleja más de la calle, de la vida cotidiana, de las aulas, de los problemas reales, de las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Yo me indigno y desconecto ante el ruido. Mientras, sigo leyendo.

Paula Figols es periodista y escritora

