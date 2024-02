Cartas al director de HERALDO: Filosofía, poesía y Némesis

Filosofía, poesía y Némesis

Todo tiene su ‘logos’ o razón de ser y quebrar las leyes naturales conlleva su propio castigo. Sin Poesía no hay belleza y sin Filosofía no hay sabiduría, ambas convergen a través del Amor, ya que ambas se reflejan en un espejo, la imagen sería la Filosofía y el espejo la Poesía.

En este reflejo se produce la Idea. La Filosofía es la fuerza que rompe las cadenas de la ilusión en que vivimos, filosofar es desencantarse, "todo fluye, nada permanece", nada es eterno, nada es real. A Belleza, Ser y Justicia también les da sentido la teoría platónica del Bien, todas ellas tienen sentido porque es bueno que existan, recobran el esplendor de su brillo al estar incardinadas en esa Idea del Bien. Ritmo, danza, canto, poesía, los primeros filósofos griegos escribían en verso, y éstos se cantaban, así apareció el relato, luego el teatro y la Ilíada (Homero) colección de relatos. Tenemos Filosofía y Tragedia, pero estas todavía no se han visto en el espejo. Predicho con mucha antelación por el vate Nostradamus, el 2024 sí se ha mirado al espejo y lo que ha visto la Corona inglesa no es en absoluto halagüeño, unas enfermedades que bien pudiesen ser la Némesis (venganza) de Lady Di, aunque las víctimas de esa Corona, que también tiene su leyenda negra, se remontan al Enrique VIII. ¿Llega la hora final para el Imperio Británico, que comenzó con el ‘brexit’? En toda Europa, el campo en pie de guerra por la ‘burrocracia’, invierno perdido, verano de hambre. Las tradiciones, víctimas de las traiciones. Filosofía y crítica están ausentes de los medios de comunicación de masas y de la tecnología. ¿Crearán sabios tecnológicos que no saben sumar ni, por supuesto, hacer una integral o una derivada?

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

La economía española mantendrá este año un crecimiento mayor que las del resto de los socios europeos, pero este crecimiento, en un contexto europeo menos favorable, se irá diluyendo. El promedio de las estimaciones de la mayoría de los economistas rebaja hasta el 1,6% el avance del PIB español esperado este año. Lo que supone un crecimiento sensiblemente inferior al 2,4% del año pasado. El retraso en la puesta en funcionamiento de las reformas prometidas a la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación (fondos Next Generation EU, concebidos para reparar las consecuencias económicas de la crisis de la covid) frenó significativamente su impacto positivo en el crecimiento de nuestra economía el año pasado. Esto provocó que Italia y Portugal, los otros países grandes beneficiarios de estas ayudas, nos hayan adelantado en la recepción de estos fondos. El modelo de gestión de los fondos por el que optó el Gobierno se basó en una elevada discrecionalidad política, lejana a su posible eficacia. Esta discrecionalidad ha significado que la mayor parte de los recursos recibidos se ha destinado a entes u organismos públicos. Esto ha sido un impedimento notable para que se produjeran los beneficios esperados. En España y por autonomías, está previsto que en Aragón su PIB crezca en 2024 un 1,8%. Este dato es muy alentador pues supone que después del País Vasco, con un crecimiento del 1,9%, seríamos la autonomía con mayor crecimiento del PIB, por delante de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y otras. Previsiones que deben considerarse favorables a la hora de planificar y atraer inversiones. Hay que señalar que en el pronóstico de nuestro PIB previsto para este año, en un entorno débil, ha tenido que ver que la Administración autonómica comenzase el año con el Presupuesto más elevado de su historia. El Presupuesto de 2024 para Aragón alcanza 8.546 millones de euros, con un crecimiento del 3,59%, lo que permitirá reforzar las políticas sociales, sostener la inversión y acometer la primera rebaja fiscal del mandato del Gobierno, con su efecto positivo sobre el consumo. Para que estas buenas previsiones se cumplan hay que lograr una sensata gobernanza basada en la interrelación equilibrada de los poderes autonómicos, de la sociedad civil y el mercado.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

Orante (a la vista de Sabiñánigo) es un lugar conocido por aspectos digamos extremadamente singulares de su ermita de San Benito. Son, literalmente, miles de visitantes los que recibe, y no pocos de ellos atraídos por programas de televisión de audiencia tan fuerte como ‘Cuarto Milenio’. Es decir, es un verdadero polo de visitantes en nuestro Pirineo. Pero ahora empieza a conocerse por otra razón bien diferente, el estado progresivo de semirruina, con desmoronamientos y grave riesgo para su retablo, de la iglesia de Santiago Apóstol. Ya se ve gente que ha ido por eso, incluso de las Cortes de Aragón, y hablan con personas del propio Orante, dolidas con lo que les está pasando allí, es decir, que están haciendo lo que hay que hacer: hablar y conocer en persona, en lugar de opinar desde el país de Babia. Claro que, por decir, otros dicen que, como la propiedad es de ‘no-sé-quién’, pues que no hay que meterse allí no sea que se vaya a molestar a alguien importante. Aunque lo cierto es que la propia Ley aragonesa del Patrimonio Cultural obliga al Gobierno de Aragón a tomar cartas en el asunto, y eso tenga quien tenga la tal propiedad. Como, por opinar chorradas, otros han opinado (por escrito) que mantener nuestro patrimonio cultural no es algo que resulte beneficioso ni que le importe al pueblo. En fin, ya se ha puesto en conocimiento de la Dirección General competente, espero que tomen nota y evalúen los hechos como es su obligación.

Juan Ramón Navarro Brun. ANSÓ (HUESCA)

La semana pasada he sido intervenido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, en la planta 2ª de Traumatología, con gran éxito. Era una operación que yo consideraba difícil y peligrosa pero a la que los doctores no le han dado importancia. Tanto es así que fui dado de alta a los dos días de la intervención. Pero lo que también me causó inmejorable impresión fue la atención personalizada que realiza el personal de la planta, con una amabilidad pasmosa, que debería ser premiada con el agradecimiento del paciente haciéndoles ver que su colaboración es muy necesaria, para que se lo crean más. Mi opinión es la de que están siendo maltratados por la sociedad que no reconoce su valía y necesidad; o eso me parece a mí.

Luis Moros Calvo. ZARAGOZA

