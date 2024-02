Cartas al director de HERALDO: Un rayo de tranquilidad

Un rayo de tranquilidad

A veces la vida te sorprende. La actualidad es una sucesión de acontecimientos desagradables: agricultores que se manifiestan en las carreteras contando con la solidaridad de los que entendemos cuáles son sus problemas, algunos de manera pacífica, otros, como los dos que encontré el viernes pasado, circulando en paralelo, uno de ellos por la izquierda, jugando con la seguridad de los usuarios y, una vez más, equivocándose de enemigo.

Mucho peor, dos guardia civiles mueren a manos de unos delincuentes que se jactan de su superioridad y son animados por energúmenos. ¿Qué está pasando? ¿Hay recortes o falta de medios para los responsables políticos que viajan, se reúnen, hablan y hablan y hablan sobre pactos convenientes o imposibles, todo ello en la era del teletrabajo, las videoconferencias…? Pero de repente aparece ante mí un oasis de tranquilidad. El domingo pasado mi hijo nos sorprendió con un regalo inesperado: concierto de piano. En la introducción dijo el concertista que su deseo era que dejásemos fuera todas nuestras preocupaciones, y así fue. El ambiente de la luz de las velas que iluminaban la sala y el sonido de la melodía la convirtieron en un recinto mágico donde evocar las mejores imágenes de nuestra vida, nuestros mejores recuerdos, la gente que nos ha acompañado en el camino hasta donde estamos. El concierto terminó pero sigue sonando la melodía en mi cabeza y, aunque al salir volvimos a encontrar nuestros problemas y preocupaciones, esa melodía en ese lugar fue un rayo de tranquilidad y, ojalá, de esperanza. Gracias, hijo.

Tomás López. HUESCA

El peligro de pensar

Pensar es peligroso. José Ortega y Gasset defendía que la sociedad estaba dividida en dos grupos. Si la ‘masa’ se componía por el hombre vaciado de su sentido, igual a los demás y no angustiado por serlo, en la ‘minoría’ encontraríamos la otra cara de la moneda. Ortega afirmó que la masa estaba ocupando el puesto de una minoría "desertora" y no se equivocó. Su discurso es totalmente actual (aunque se escribiera en la primera mitad del siglo pasado). Lo políticamente correcto no nos ha abandonado. En redes y foros, el que piensa y posee un mínimo criterio fundamentado en un bagaje intelectual puede caer en el miedo a la masa y al qué dirán, en definitiva, convertirse en ella. Ortega escribió: "Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado". Metafóricamente, claro.

Alejandro Bello. ZARAGOZA

Cuidados paliativos

Soy médico, pero muchas veces necesito de otros médicos. Cuando solicitas servicio de paliativos y a tu casa llega un ángel como Arancha, aprendes muchas cosas. Arancha llegó, atendió a mi padre, cambió su desasosiego por calma, su desesperación por paz y consiguió que sus últimas palabras fueran «estoy en la gloria». Y eso es impagable. Sólo podemos copiar su entrega, sus ganas de ayudar. Gracias, Arancha, porque me diste lo más importante que he necesitado nunca. No ceses en tu empeño de ayudar a tus pacientes, lo consigues, les cambias la vida a los que puedes y, cuando no puedes, sabes cómo ayudarles en ese camino que todos haremos algún día. Ojalá también entonces tenga a mi lado a alguien como tú, y ojalá a ti también te sepan acompañar.

Cristina Torrijo Rodrigo. ZARAGOZA

Las autonomías como problema

No debería firmar estas líneas ya que no soy su autor. Las aporto como reflexión sobre el Estado de las autonomías. Su autor, Manuel Ramírez, ya fallecido, era catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza y escribió en 2011 un artículo titulado ‘Los cuatro grandes problemas de nuestra democracia’. Sobre uno de esos problemas, las autonomías, cito algunas de sus frases: "En las autonomías únicamente creen quienes viven de ellas". Añade que un problema que nos dejó la Constitución es el término ‘nacionalidades’ en relación al derecho a la autonomía, lo que ocasionó "diferentes ritmos para poder obtenerla", con lo que nos encontramos con autonomías de primera y de segunda, sin tener en cuenta que "de haber durado un poco más la vida de la República, se habrían plebiscitado otros proyectos de regiones que ya habían manifestado su apetencia autonómica". Y las cita, Aragón, en junio de 1932 y en noviembre, Valencia y Andalucía, con lo que "se habría llegado a la misma situación que, en Cataluña, País Vasco y Galicia". ¿Por qué pues se les llama históricas a éstas? Con más derecho lo son las que figuran en el escudo nacional. Concluye D. Manuel citando a Ortega: "El problema catalán sólo se puede conllevar, no resolver". Y a Azaña: "Los hechos parecen demostrar que nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas". Además percibió lo que hoy es notorio para algunos: "Madrid como fuente de todos los males". ¿Estaba equivocado don Manuel?

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Dos sanchistas desprestigiados

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vienen siendo rechazados por sus respectivos subordinados El fiscal general, sin ningún rubor, ha mostrado su incondicional apoyo al Gobierno. Ha sido condenado por desviación de poder. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha llevado al Alto Tribunal el decreto de su nombramiento. Marlaska está destrozando la Guardia Civil. Es un ministro rechazado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su nefasta gestión. Las asociaciones de la Guardia Civil vienen solicitando su dimisión, que exigen tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Podría haberse evitados con adecuadas medidas. Ambos sanchistas deberían ser destituidos, uno por hundir a la fiscalía en el descrédito y el otro por perjudicar gravemente a la Guardia Civil, cuyos integrantes se juegan la vida por defender a los españoles y a España. Menos amnistía y favores a quienes pretenden destruir el Estado de derecho y más apoyo a quienes lo defienden.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

