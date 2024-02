Cartas al director de HERALDO: La invasión social de la droga

La invasión social de la droga

Tras las tristes imágenes de Barbate hay que preguntarse por qué la droga ha inundado nuestra sociedad y, pese a sus consecuencias, es aceptada con naturalidad. Sus riesgos parecen ser compensados por los ¿beneficios? que produce. Así lo deben entender los que la consumen.

La droga estimulante no ha sido sólo de uso individual sino también colectivo: basta recurrir a la historia de las guerras. Se incorporaron todas sus variantes según la época, desde las más populares a las más sofisticadas y ahora circulan sin problemas desde el pueblo más llano hasta las altas esferas: no hay festejo carente de noticias preocupantes que se refieran a ellas. Tampoco faltan en situaciones donde hay personas sometidas a algún tipo de tensión. A las guerras se añade la intensidad de trabajos insostenibles, largos, montajes y desmontajes, agobiados por los plazos. Aparece igualmente el ansia de disfrutar, aquí y ahora, intensos momentos de jornadas eternas que serán posteriormente difundidas por algún medio que las enaltece. Difícil papeleta para quien tiene encomendada resolverla en un mundo donde tanto dinero se mueve. Contemplamos impotentes cómo se compra la voluntad de algunos de sus vigilantes legales o la de los frágiles jóvenes enriquecidos por un día con amplias propinas que deslumbran. Son espectaculares las detenciones de los capos en un alarde televisivo, magnates que se renovarán con inmediatos sucesores que los sustituyan: la tentación es muy fuerte. ¿Tiene esto solución? Doctores hay que podrán decirlo mejor. De lo que no cabe duda es de que el problema nos afecta a todos. Cada uno en su ámbito tiene algo que decir: en ello debemos estar.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Personal extraordinario, hospital lamentable

Quiero agradecer la atención que he recibido durante quince días en la planta de Cirugía Vascular del hospital clínico universitario Lozano Blesa. Allí hay un personal médico de una categoría profesional impresionante y, lo que es más importante, con una categoría humana excepcional. Otro tanto puedo decir de enfermeros, enfermeras y auxiliares. Los enfermos, y más cuando tenemos unos años, solemos ser pesados e impertinentes y nunca he visto una mala cara ni un reproche. Podemos presumir de tener allí un personal con una capacidad técnica extraordinaria y unos valores humanos impresionantes. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del hospital y sus instalaciones, que no están a la altura de su personal. Habitaciones como cajas de cerillas, camas pequeñísimas, donde te viene justo para darte la vuelta y que chirrían de una manera horrible. Pasillos estrechos que recuerdan los pasadizos de acceso a los aviones y que, llenos de carros, no son aptos para que un enfermo pueda moverse. En fin, pediría a la Consejería de Salud tener un hospital a la altura de su personal. Por otro lado, reitero mi más profundo agradecimiento y admiración al personal de Angiología y Cirugía Vascular del hospital clínico universitario Lozano Blesa.

Manuel Romanos Genzor. CASETAS (ZARAGOZA)

Etopia, Periferias, Puigdemont

¿Parece un chiste? Y daría incluso risa si no diera pena. ¿En qué se parecen el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, el festival Periferias de Huesca y nuestro amigo Puigdemont? Pues bien, los tres son producto de lo que se dice pasar por el aro de nuestros políticos. El precio que deben pagar por gobernar con fanáticos. Presente tenemos todos y a diario que a Puigdemont le están fabricando a medida una ley de amnistía para poder pactar los Presupuestos, pero ¿vemos también la viga de nuestro ojo? ¿O no nos estamos enterando de que el precio a pagar por que el Partido Popular gobierne con Vox es que cierren la programación cultural de Periferias? Ahora le toca el turno a Zaragoza y a petición del partido de Abascal los populares van a cerrar la programación cultural de Etopia, un centro puntero en arte, tecnología y ciencia de lo más vanguardista de Europa. ¿Será por las actividades infantiles de ciencia e investigación? ¿Será por la peligrosísima exposición de playmobil de este fin de semana? No. El motivo, o mejor dicho el pretexto, es que cuesta mucho dinero a las arcas públicas, a pesar de que se nutre mayoritariamente de fondos de inversión europeos y de que el pasado año llegaran desde Europa dos millones de euros que se quedaron en Zaragoza. Estarán ahorrando para la nueva Romareda. Porque eso es lo que necesitamos, fútbol, mucho fútbol. Más fútbol que en épocas anteriores a la democracia. Igual se piensan que somos tontos y que no nos damos cuenta del otro chiste de comparaciones. ¿En qué se parecen Vox, los nacionalismos, la cultura y la ciencia? Pues que a más cultura y ciencia, menos fanatismo. Es muy caro mantenerlo, comentan. Pues bien, como suele decirse, si piensan que es muy cara la cultura y la ciencia que prueben con la ignorancia. Aunque eso es igual lo que pretenden. Por que ese es el problema, claro, que los ignorantes también votan y a lo mejor a algunos les conviene.

Daniel Gracia Cólera. ZARAGOZA

Profesionales para el calzado

Las empresas españolas de calzado cada vez tienen más problemas para encontrar mano de obra. Las plantillas envejecen y las compañías no logran renovarlas con jóvenes bien formados. La respuesta, en colaboración con Rosana Pérez, responsable de Formación del centro tecnológico del calzado Inescop. Esta es responsable de determinar los perfiles profesionales más demandados en la industria del calzado y cuáles son las estrategias a tomar para atraer talento al sector del zapato, entre otros muchos asuntos relacionados con la formación del trabajador. El calzado tiene un problema en este sentido también en la comarca del Aranda, en Illueca y Brea de Aragón, donde, a causa de la crisis, de cien pequeñas empresas apenas han quedado veinte. No se ha sabido acercar la industria a los jóvenes. Nos encontramos con un problema más y es que no está garantizado el relevo generacional y hay empresas que tienen dificultades para incorporar a sus plantillas operarios cualificados. Puede ser también que la estacionalidad de la producción tampoco ayuda a que el sector sea atractivo para los jóvenes. Sin lugar a dudas los expertos señalan que se necesitan estrategias que se deberían adoptar para lograr atraer el talento más joven al sector del calzado y del cuero. Los nuevos perfiles profesionales siguen siendo los que están directamente vinculados con la digitalización y la sostenibilidad.

Francisco Tofé Andrés. BREA DE ARAGÓN

