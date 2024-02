Primero fue el Festival Periferias de Huesca. Ahora sucede lo mismo con la programación cultural del espacio Etopia de Zaragoza.

"Se le dará un giro", dijeron, lo que callaron fueron los detalles de ese giro: Quizá cierren al público el espacio Etopia y sólo les sea permitida la entrada a los detractores de la cultura para acariciar gatos egipcios mientras sueltan risas diabólicas y brindan por haber retrocedido. Caben muchas vueltas dentro de un sólo giro: tal vez todo sea falso, una cortina de humo para evitar que las exposiciones y los conciertos se llenen de gente y puedan disfrutarlos ellos solos. ¿Se imaginan que han habilitado una salita clandestina dentro de Etopia a la que sólo se accede con la contraseña ‘Detesto-la-cultura’ y en ella ven películas, conciertos e investigan sobre la importancia del arte y la libertad?

Cancelaciones, censuras y boicots a la cultura. Siempre a la cultura. Lo curioso de todo este sinsentido es que la boicotean y critican las mismas personas que se enfundan un traje impoluto con pajarita para asistir, sonrientes y ufanos, a la gala de los Premios Goya tras haber llenado de agujas los trajes de los creadores.

Me temo que Etopia no será lo último que prohíban. Al menos, en otras zonas de España y sólo si usted es mujer, podrá asistir a cursos de corte y confección, cocina, peluquería… Los hombres, mientras tanto, andarán por ahí comprando a sus esposas una lavadora por su cumpleaños o pintando mamuts en las paredes. Que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿La mía? Antes de pedir peras conviene asegurarse de que no sean todo olmos.

Omar Fonollosa es poeta