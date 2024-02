Un señor mayor ante el peligro

Soy un señor mayor", reconocía hace pocos días Joseph Biden, pero "mi memoria está bien y sé lo que estoy haciendo", añadía. Replicaba así a un informe en el que se sembraban dudas sobre el buen estado de sus facultades intelectuales.

Lo cierto es que la edad de Biden –que cumplirá este año 82– y el posible deterioro de su capacidad cognitiva se han convertido en uno de los asuntos más comentados en la prensa de Estados Unidos y en motivo de preocupación para muchos ciudadanos de aquel país. Si no ocurre un vuelco, todo indica que Biden y Donald Trump volverán a disputarse, como en 2020, la presidencia del país. Y si Biden vuelve a ganar, cumpliría los 86 años en la Casa Blanca, superando de largo el récord de Ronald Reagan que dejó la presidencia en 1989 con 78. Además, los lapsus y los tropezones de Biden están siendo sonados, y sus adversarios, por supuesto, no se privan de subrayarlos.

Así que no es extraño que, según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses tenga dudas sobre su capacidad para ejercer el cargo durante otros cuatro años. Claro que Trump tampoco es un chaval, nació en 1946 y si recupera la presidencia la desempeñará hasta los 82 años. La carrera a la Casa Blanca va a ser una competición entre ‘señores mayores’, lo que dibuja la sombra de la gerontocracia. No hay razón para que una persona de edad avanzada no pueda ejercer un cargo de responsabilidad; siempre que efectivamente pueda ejercerlo. Y ya decía en HERALDO hace poco la neuróloga Cristina Íñiguez –hablando en general, sin ninguna referencia política– que al cerebro le salen ‘arrugas’ igual que a la cara. Trump, en todo caso, no preocupa de momento por sus arrugas mentales sino por las grietas morales de su agresiva personalidad. Lo curioso y lo más preocupante, teniendo en cuenta la tirria y el miedo que justificadamente provoca Trump, es que en el Partido Demócrata no hayan encontrado a nadie en mejor forma que Biden para que le haga frente.

