Cartas al director de HERALDO: Mal funcionamiento de la estación de Miraflores

Mal funcionamiento de la estación de Miraflores

Lástima que una estación de tren con un nombre tan bonito como la de Miraflores, en Zaragoza, esté tan abandonada. Desde la tormenta que causó una riada en la Z30, hace más de siete meses, no funcionan las escaleras mecánicas (hoy han puesto en marcha el ascensor), tiene goteras crónicas y el servicio que se presta al viajero es deficiente, no hay personal y no funcionan los carteles indicadores de los trenes.

De manera que mi hija veinteañera con sus maletas estaba esperando el tren y ahí que llegó uno por vía distinta a la de costumbre. Eso sí, por megafonía anuncian "tren entrando por la vía tres", pero no te dicen a dónde va. Y mi veinteañera viajera, acostumbrada a que el tren de Huesca entra por otra vía, ve un tren que entra por la vía 3 con destino Canfranc, duda y no se atreve a subir. Ningún revisor asoma la cabeza al exterior para preguntarle y en apenas medio minuto el tren sale sin en ella y unos diez viajeros más que descubren que el tren que acaban de dejar escapar era el suyo. ¡Qué fastidio, pues ya no hay otro tren para Huesca! Bueno, así su padre tendrá la oportunidad de hacer 160 km de ir y volver de Huesca y disfrutar parado en la carretera con la media hora de tractorada en Zuera. Seguro que la estación tiene un futuro mejor que esta apertura en precario, con un pseudoaparcamiento lleno de barro, charcos y baches. Pero repito, lo peor es la deficiente información, y así pasa que chicos con destino a Valencia se suben al tren de Huesca y otros lo pierden porque no saben si ese tren es el de su billete.

Fernando Arribas Vidal. ZARAGOZA

Que se retire la canción elegida para Eurovisión

Desde el grupo Abolicionistas Aragón, apoyamos la queja del Movimiento Feminista de Madrid sobre la canción que representará a RTVE en Eurovisión. Dicha queja solicita su retirada, ya que la letra insulta de forma machista a las mujeres; es un despropósito querer liquidar el agravio repitiendo insistentemente la palabra ‘zorra’ como empoderamiento de la mujer. Calificar la letra como ‘feminista’ es una ofensa a la razón y al movimiento por los derechos de las mujeres. Las razones para pedir la retirada son: 1.- El insulto ‘zorra’ es violencia verbal contra las mujeres. Su uso denigrante es bien conocido. Según testimonios de víctimas de violencia machista, se las maltrata usando esta palabra. Festejar un término que es un arma de humillación de agresores machistas es una forma de revictimización pública. 2.- La canción se titula y su letra repite en 45 ocasiones el insulto ‘zorra’ dirigido a una mujer. Esta reiteración convierte la composición en vehículo de la misoginia. 3.- Se argumenta la intención de ‘resignificar’ el término como empoderamiento de la mujer. Esto es insultar nuestra inteligencia; el resultado va a ser la banalización social de la injuria, no un cambio de significado. Además, asumirse como ‘zorra’ y normalizar un agravio no empodera, sino que allana el camino para que las adolescentes asuman la mirada machista y da una coartada a los comportamientos machistas. ¿De verdad queremos que las niñas crezcan asumiendo que llamarse o ser llamadas ‘zorra’ las empodera? 4.- La promoción de esta canción en la televisión pública normalizará el insulto a las mujeres en la sociedad, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Difícilmente podremos reconvenir a los escolares cuando insulten a sus compañeras si les estamos asegurando que a ellas les gusta y que esto es ‘feminismo’.

M.ª Teresa Polo de Marcos. ZARAGOZA

Cojera crónica

Esa mañana, para amortiguar el frío mañanero del invierno, me puse al cuello la kufiya o ‘keffieh’ (pañuelo palestino) que tengo colgado al lado de la puerta. Al entrar al bar del café cotidiano algunos me dijeron que "se me notaba de qué pie cojeaba". Es verdad que no hago ningún esfuerzo por disimular mi cojera y llevo mi kufiya con orgullo. ¿Cómo no me van a cojear Palestina y su pueblo? Desde joven reúnen todas mis debilidades por razones obvias. Me cojean los árabes, les miro a la cara, me quedo obsevándoles y veo a mis nietos Eissa, María y Mishaal, a mis amigos palestinos de juventud en Zaragoza, Omar y Jodhar, a mis amigos libaneses y sirios de España y Francia. Me cojean mis viajes a Turquía, Baréin, Catar, Emiratos, Omán, Jordania, Arabia Saudita. Me cojea el desierto y sus dunas. Me cojea el árabe, una lengua que me acaricia el alma, me envuelve y revuelve y en ciertas ocasiones, sobre todo en las canciones y en boca de mis nietos, me emociona. Me da calor, me suena a casa. Me cojea Oriente Medio, el mundo musulmán y absolutamente todo lo que tenga que ver con él. Confieso que cuando llevo un rato andando me duele. Con el paso de los años cada vez me molesta más. Y así voy, con mis muletas pero disfrutando de una cojera que sin ninguna duda me hace ser los que soy.

Carlos Navarro Valenzuela. ZARAGOZA

Espectáculo bochornoso en el Congreso

El espectáculo tan bochornoso y esperpéntico que nos ofrecen un día sí y otro también una parte de sus señorías parlamentarias confirma que están en política para beneficio propio y no para dar soluciones a los problemas reales de la sociedad, que por cierto una minoría les votó y por ello están ahí. Cuando falta argumentos el recurso es faltar, insultar e intentar descalificar, desprestigiar a quien se pretende ofender. Pero el cinismo llega al máximo cuando estos voceros parlamentarios reniegan e insultan y no admiten unas normas legales, una leyes que nos hemos dado la mayoría democrática. Y digo lo del cinismo porque por supuesto de lo que jamás reniegan es de la nómina que cobran por ‘soportar’ un sistema democrático en el cual no creen ni les importa lo más mínimo. Dicho esto, añadir que jamás un Parlamento ha tenido una presidenta como la señora Armengol, incapaz de hacer cumplir las reglas de oratoria y que permite decir tales barbaridades e insultos hacia todo un colectivo, como los jueces, más capaz que ella en el apartado jurídico, además de ser uno de los pilares fundamentales de la democracia. Flaco favor hace esta señora presidiendo el Congreso, que dirige de forma sectaria, visto lo visto. El problema es que estos faltones profesionales e interesados no tiene tampoco la suficiente dignidad para dejar el cargo y la nómina.

Carlos Pradas Escalona. ZARAGOZA

