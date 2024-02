Un traje a medida para Puigdemont

Lo que Puigdemont no quiere de ningún modo es repetir el destino de Napoleón, que pasó de Waterloo a Santa Elena. Es decir, no quiere arriesgarse ni por asomo a ir a la cárcel. Así que necesita una amnistía que no solo sea total y absoluta, sino que le encaje a medida como un traje cortado por el sastre.

Lo que ocurre es que eso es muy difícil de garantizar en un Estado de derecho, donde los jueces, y también los fiscales, tienen algo que decir y pueden y deben aplicar la ley de manera independiente. Para que Puigdemont pueda volver a España, asomarse al balcón de la Generalitat y lanzar su "ja sóc aquí!", repitiendo como farsa el momento histórico que protagonizó Tarradellas en 1977, Sánchez tendría que laminar por completo la independencia del poder judicial. De momento se libra una batalla trascendental en la Fiscalía, donde lo más probable es que el Gobierno acabe imponiéndose, pero no sin dejarse en la refriega un buen montón de plumas. Puigdemont tensa la cuerda con la ley de amnistía casi hasta el límite. Y el Gobierno y el PSOE, que le siguen bailando el agua, añaden el ridículo a la ignominia. No es probable, sin embargo, que el prófugo quiera llegar a romper la cuerda y retirar por completo su apoyo al Ejecutivo. Una oportunidad como la que plantea a los separatistas esta legislatura no volverá a repetirse fácilmente. Y si Junts le niega su apoyo, Sánchez tiene opciones. Puede sacarse de la manga un plan B. Aguantar con los Presupuestos prorrogados hasta el otoño y convocar entonces elecciones generales. O, según lo que suceda en Galicia, incluso convocarlas en junio. En las elecciones gallegas el PP puede renovar su mayoría absoluta... o no. Pero también el PSOE puede llevarse un batacazo y quedar como tercera fuerza, por detrás de los nacionalistas del BNG. Veremos, de momento la legislatura está empantanada. Y los tractores, en la carretera.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Víctor Orcástegui)