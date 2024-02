Agua del grifo

Los hogares españoles consumieron en 2020 una media de 133 litros de agua por persona y día. Aunque hay notables diferencias regionales y resulta difícil entender, por ejemplo, por qué los cántabros necesitan 165 litros mientras que a los vascos les basta con 97.

Los aragoneses, como de costumbre, estamos casi en la media, con 134 litros por cabeza. Pero lo que quisiera destacar es que esa cifra ha ido descendiendo en nuestro país en los último años. Así, en el año 2001, el consumo medio por persona era de 165 litros, lo que significa que en dos decenios hemos reducido el gasto doméstico de agua en un 20%, que no es poco. Los españoles estamos, al parecer, aprendiendo a ahorrar agua. No es mala cosa. Aunque quizás lo que más influya no sea tanto la concienciación como la difusión de mejores y más eficientes instalaciones y aparatos, desde las griferías a las lavadoras. Si nos referimos a Zaragoza, el consumo total de agua en la red urbana de la capital aragonesa, para usos domésticos, municipales, de servicios e industriales, ha pasado de 106 hectómetros cúbicos en 1979 a 58,6 en 2019. Y hay que tener en cuenta que en esos cuarenta años la población zaragozana creció en unas cien mil personas. A pesar de ello el gasto de agua ha caído en casi un 45% sin merma ni del confort ni de la riqueza, sino todo lo contrario. Imagino que si mirásemos los datos de otras ciudades españolas encontraríamos tendencias similares hacia la eficiencia y el ahorro. Al enfrentarnos a los problemas que causa la escasez de agua no está de más, me parece, que tomemos conciencia de que hay cosas que no las estamos haciendo mal del todo. No todo es un desastre, aunque desastres los hay. Por ejemplo, según el INE, un 15% del agua suministrada a las redes urbanas, 652 hectómetros cúbicos, equivalentes al embalse de Yesa, se perdió por fugas y roturas. Una auténtica barbaridad.

