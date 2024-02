España, potencia desaladora de agua

España es el cuarto país del mundo en capacidad para desalar agua; en su mayor parte del mar, pero también de acuíferos salobres. Solo tenemos por delante a Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Las desaladoras españolas, más de setecientas, podrían producir unos 5 hectómetros cúbicos diarios de agua dulce, es decir, 1.825 al año, con los que sobraría de largo para llenar el gran embalse de Mequinenza. O, visto de otra forma, si las desaladoras funcionaran a pleno rendimiento y fuera posible distribuir el agua en un plisplás (lo que sería magia potagia), proporcionarían a cada español más de cien litros de agua al día. La desalación tiene sus inconvenientes, como todo. El mayor, el alto coste del proceso por la gran cantidad de energía que requiere. El coste del agua desalada –antes de elevarla a los depósitos o embalses de distribución– estaría en torno a un euro por metro cúbico; es decir, un céntimo de euro cada diez litros, lo que puede ser barato o caro dependiendo del uso y el rendimiento que se le extraiga. Un estudio publicado por Fedea en 2020 y firmado por Domingo Zarzo, de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, señala que "el sector español de la desalación es líder internacionalmente, con un gran número de empresas entre las primeras del mundo" y que en España "hay numerosos centros de investigación y universidades que son referentes internacionales en investigación sobre desalación". Sin embargo, por diversas razones –costes, falta de infraestructuras de distribución, etc.–, las desaladoras españolas están infrautilizadas. En todo caso, está bien conocer y tener en cuenta estos datos para aliviar la ansiedad que a veces suscitan las situaciones de sequía. No vamos a morir de sed. Y ante los desafíos que supone la escasez de agua, hay mucho por hacer, pero España no está quieta ni desarmada. No habrá una panacea, pero se trabaja en la búsqueda de alternativas y soluciones.

