Proteger nuestras lenguas, cuestión de Estado

El Ejecutivo PP-VOX, con la inestimable ayuda del PAR y en ocasiones de Teruel Existe, ha puesto fecha para anular el reconocimiento de las dos lenguas habladas en Aragón desde antes de la introducción del castellano en el siglo XV: el aragonés y el catalán de Aragón.

Parece mentira que seamos capaces de negarnos a nosotros mismos y a nuestra historia, ¿verdad? Pues así es. La excusa es muy simple: el pancatalanismo y el peligro de la eliminación de las variedades diatópicas (que ellos llaman las ‘modalidades’ pero sin decir de qué lengua lo son).

La historia nos deja algunos ejemplos de cuál es el nombre por el que se conocieron nuestras lenguas desde hace siglos. Citaremos al arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón don Hernando de Aragón, nieto de Fernando el Católico, quien en su ‘Historia de Aragón’ (1555) dejaba bien claro dónde se hablaba entonces, y se habla todavía, catalán ("Monçón y su tierra, Fraga, Favara, Maella, la Torre del Conde, Fresneda, Valderrobres, Vinazeit, Fonespalda, Monroy y Aguaviva, toda aquella tierra, con la de Teruel que confrontaron Valencia, todos hablan los aragoneses catalán"). O cuando en 1637 el concejo de Arenys de Lledó pidió a su arzobispo que les enviara un cura que supiera catalán porque allí no entendían al que les habían mandado.

Del aragonés encontramos ya su denominación en el Vidal Mayor (1247) o en textos de Alfonso X el Sabio (‘Estoria de España’, c. 1270). Negar ahora su existencia cuando fue la primera lengua románica a la que se tradujeron algunos clásicos griegos en el siglo XIV por Johan Ferrández d’Heredia, roza la indigencia intelectual y da vergüenza ajena.

La ciencia considera unánimemente las hablas de la zona oriental de Aragón como dialectos del catalán, y también el PP hasta no hace mucho (‘Dictamen sobre la política lingüística en Aragón’, donde las considera parte del catalán noroccidental) y el PAR, que en su anteproyecto de Ley de lenguas de 2001 no solo establecía su cooficialidad sino que designaba los municipios en que se hablaba tanto el aragonés como el catalán.

"Eso fue hace mucho" (dicen algunos), como si las lenguas cambiaran en apenas veinte años. No, lo que ha cambiado ha sido el enfoque político de estos partidos que son capaces de negar la ciencia y hasta nuestra propia historia por un puñado de votos. Y eso con la excusa de que hay hablantes que no consideran catalán lo que hablan, como si les pudiéramos exigir que fueran filólogos.

Pongamos un ejemplo. En los años 60-70 del siglo XX Manuel Alvar dirigió el ‘Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja’, preguntando a los encuestados qué lengua hablaban y, además de las decenas de respuestas en las que declararon que hablaban ‘basto’, ‘antiguo’, etc., resultó que hubo hasta siete pueblos de Teruel en que dijeron que hablaban aragonés, en ocho localidades no supieron identificar su lengua y en alguna contestaron que no hablaban ni aragonés ni castellano. Que sepamos esto no dio lugar a una revisión de la lingüística castellana, por más que, como todas las lenguas, el castellano disfruta de una gran variedad, ¿alguien duda de que las hablas andaluzas, murcianas, canarias, extremeñas o argentinas formen parte de esa lengua?

Por cierto que, para Alvar y para Lázaro Carreter, Dámaso Alonso, Camilo José de Cela, Salvador de Madariaga, Vicente Aleixandre, José María Pemán y muchos otros académicos, lo que se habla en la zona oriental de Aragón es, sin ningún género de dudas, catalán, y así lo hicieron constar en un manifiesto en 1975. Pero qué más da, aquí de lo que se trata es de sacar votos a costa de lo que sea.

Otra excusa/mentira para la modificación legal es que se haya hecho tabla rasa de las variedades diatópicas aragonesas en el trabajo desarrollado por la Dirección General de Política Lingüística entre 2015 y 2023. Esto es fácilmente constatable. En educación se ha enseñado en cada centro el dialecto local, se han elaborado decenas de materiales didácticos destinados a los escolares en ansotano, cheso, tensino, belsetán, chistabín, ribagorzano, benasqués… En las herramientas digitales, como el ‘Aragonario’, se indica en cada entrada la forma dialectal. Lo mismo en el caso del catalán, en el ‘Cataragonario’, elaborado precisamente para facilitar la tarea de los docentes, en el que se indican las diferentes formas de expresar cada voz en las distintas comarcas. Véase también el suplemento ‘Temps d’escola’ de la revista ‘Temps de Franja’, realizado por los propios escolares.

El pasado mes de enero tuvimos ocasión de exponer al Comité de Expertos del Consejo de Europa (CE) que monitoriza el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas, el trabajo desarrollado en el periodo que estaban estudiando (2017-2021). El CE reconoce el aragonés y el catalán de Aragón, el Tribunal Constitucional ha determinado expresamente que estas lenguas están protegidas por la Carta. La ciencia lo tiene claro.

¿Qué más necesitan nuestros gobernantes? ¿Van a volver a hacer el ridículo mundial como en 2013 con el Lapao y el Lapapyp o a convencernos de que hablamos mal, que ‘chapurreamos’? Un poco de respeto a los aragoneses, por favor. En el siglo XXI todas las variedades dialectales necesitan tener un referente culto que sirva para la intercomunicación, para las herramientas digitales, para la vida moderna. Impedir su desarrollo haciéndolas desaparecer de la legislación es condenarlas a la muerte y ese parece ser el camino elegido por el actual Gobierno de Aragón. Proteger nuestra cultura y nuestras lenguas es una cuestión de Estado, y así debería ser entendido por quienes administran la cosa pública.

José Ignacio López Susín es exdirector general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón