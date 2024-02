Las mujeres en el Ejército

La exposición ‘Mujeres de uniforme. 35 años al servicio de España’ inaugurada la semana pasada en el Patio de la Infanta, sede central de Ibercaja, trae a la actualidad el debate de si es suficiente que sea mujer un 13% de los miembros de las Fuerzas Armadas y un 9% de la Guardia Civil.

El coronel médico Luis Alcarazo me recordó que en 1991 estaba destacado en Valdespartera y les enviaron una docena de psicólogas, a las que tuvieron que preparar el cuartel de infantería sin instalaciones para ellas. Debatían sobre si era más necesario instalar un bidé, una ducha de teléfono o colocar un pestillo a los retretes. "Fue mucho más sencillo porque ellas pusieron mucho de su parte para que aquello no se complicara. No eran tan jóvenes como los entonces militares de reemplazo", destaca el coronel retirado de las Fuerzas Armadas y para quien esa convivencia laboral con las mujeres era como cuando estuvo en la Facultad de Medicina. "Fue una experiencia muy buena y solo costó uniformarlas porque no había tallas y se las llevaron a la Academia General Militar donde ya habían recibido a las primeras damas cadetes. El problema lo teníamos nosotros (los hombres), no ellas".

Es bueno saber lo que vivieron aquellas nuevas militares de hace 35 años y las facilidades que tienen ahora, como puede verlo la princesa Leonor, ahora que están una semana en las maniobras de San Gregorio y ya son un 23,5% de los aspirantes que quieren ser tenientes del Ejército.

Mientras tanto, las cabos primeras María del Carmen Carbajal Fernández, una guardia civil de 56 años, y Mónica Rodríguez Suárez, una militar de 50 años del Ejército del Aire destinada en el Hospital Militar, defienden, tras vivir la progresiva integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, que ese porcentaje crecerá.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Ramón J. Campo)