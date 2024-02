Adaptar las ciudades

La primera fase de la reforma integral de la zaragozana avenida de Cataluña, que abarca un tramo de 500 metros, se ha inaugurado por fin, dejando atrás la imagen de la antigua carretera nacional, degradada y sin apenas espacio para el peatón.

En su lugar hay aceras de entre 10 y 12 metros de anchura, un carril bici segregado, 17 zonas ajardinadas con bancos en las que se han plantado 76 árboles, juegos infantiles, aparcamientos y dos carriles de circulación por sentido. Ha costado 33 años, pero la modernización de una de las salidas históricas de la ciudad ya es una realidad. No debería ser tan lenta la modernización de las principales arterias de la capital, sobre todo si se interviene poniendo al ciudadano en el centro para generar entornos que faciliten y promuevan la interacción social y la aclimatación a los cambios medioambientales.

La alcaldesa Natalia Chueca ha asegurado que esta reforma de la avenida de Cataluña, en la que se han invertido 4,4 millones de euros, "marca el camino hacia una ciudad con un urbanismo del siglo XXI". A este primer tramo, comprendido entre la Z-30 y la calle del Veintitrés de Abril, se unirá en los próximos meses la segunda fase, que renovará por completo la zona bajo las vías del ferrocarril, donde se creará una rotonda. Además, se ha comprometido a dignificar los tres kilómetros de la avenida de Cataluña en una tercera fase. Este debe ser el guion, buscando cada día adaptar mejor la ciudad a las necesidades de sus habitantes y a las nuevas condiciones climáticas. Zaragoza sigue creciendo en cantidad y debe hacerlo también en calidad de vida. Las previsiones meteorológicas apuntan a la necesidad de convertirla en una ciudad más verde. La existencia de árboles que proporcionen sombra se hace imprescindible, así como fuentes y suelos que sustituyan el cemento y el asfalto por materiales naturales.

Sumar esfuerzos

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha asegurado que la crispación política "no es buena para nada y para nadie". En un acto organizado por HERALDO, ha destacado la solidez del sistema bancario y ha insistido en la necesidad del diálogo entre la banca y la clase política: "Cuando nos entendemos, sumamos esfuerzos y multiplicamos resultados". Ibercaja sigue fiel a sus valores y al compromiso con su territorio de origen.

‘Pacta sunt servanda’

El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado que no puede autorizarse una mayor concesión de agua del Ebro para regar en el Priorato porque no está recogida en el Plan Hidrológico vigente (2022-2027), pactado con las nueve autonomías de la cuenca. El Gobierno no podrá desdecirse en un futuro próximo, aunque aumenten las presiones de los partidos independentistas. ‘Pacta sunt servanda’ (lo pactado obliga).

Cincuenta años de cine

El cineclub del Colegio Mayor Universitario Cerbuna, en Zaragoza, conmemora su 50º aniversario adaptándose a los nuevos tiempos. Se inauguró el 15 de noviembre de 1973 con la proyección de la película ‘Al este del Edén’ y llegó a tener 10.000 socios en un solo año. Medio siglo después, mantiene su actividad. Desde su creación fue una foro cultural en el que varias generaciones de zaragozanos aprendieron a amar el séptimo arte.