Gritar a las nubes

Irremediablemente me he convertido en ese señor mayor que grita a una nube. Últimamente me molestan cosas que, en realidad, podría dejar pasar sin hacer excesiva mala sangre... No entiendo por qué cuando enciendo Movistar+ hay un anuncio de autobombo sobre las bondades de la misma plataforma.

Problemas del primer mundo, lo sé, pero... Vamos a ver, ¡que ya estoy suscrito!, ¡que no tiene sentido!, ¡que esto sólo lo ven los que ya son abonados! También les digo que el ‘spot’ apenas dura 30 segundos, pero eso no evita que me ponga malico.

Cuando voy a un restaurante no quiero esperar a que oxigene el vino para poder disfrutar de los tanitos que libera, no. Quiero bebérmelo y punto. Será que es mucha la urgencia por ingerir alcohol, pero eso de que me den la tabarra con los aromas a barril y los regustos afrutados me desespera sobremanera. Sé que siempre me queda la opción de coger un ‘brik’ de Don_Simón y bebérmelo a hurtadillas, porque –al menos– así no me sentiría juzgado por no cronometrar el tiempo exacto en el que se liberan sus polifenoles para reducir los estreses oxidativos...

Y lo peor. Nunca he estado en Sothebys ni he pujado por un Rembrandt desconocido que sorpresivamente ha aparecido en un desván de Bratislava. Sin embargo, en lo que a crujido en la billetera se refiere, sí he sentido lo mismo cuando compro un mísero botellín de agua en un aeropuerto. ¿No les parece un escándalo? ¿Acaso procede del mar Rojo embotellada en el momento justo en que Moisés obró el milagro?

Ahí, en el aeropuerto, entre terminales y pasillos telescópicos, me siento más cerca de la nube a la que grito. Ella sabe que, en realidad, lo mío es una llamada de auxilio.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Christian Peribáñez)