El prófugo

Conozco quien desde hace meses evita informarse de la política nacional y asegura que vive más feliz. La mayoría no somos capaces de aislarnos y día tras día terminamos las noticias irritados.

A mí me enoja especialmente que un político fugado con orden de detención de la justicia toma desde otro país las decisiones sobre el nuestro, ostentando un poder que no le corresponde y no se ha ganado.

Los endemoniados resultados de las elecciones del 23 de julio del año pasado han provocado una situación que nada tiene que ver con su escrutinio. Dos de cada tres votantes optaron por PP o PSOE, es decir alejados de extremismos y más aún de independentismos, pero un partido al que apoyaron menos de 400.000 catalanes, fracasado rotundamente tras ser el quinto en su comunidad, es quien define el día a día. Para obtener su apoyo se deben adaptar las leyes a su conveniencia a fin de despenalizar los hechos cometidos por sus políticos y sus simpatizantes.

Es difícilmente aceptable otorgar una amnistía a cambio de 7 votos en el Congreso (1 de cada 50) y difícilmente soportable su tono chantajista y hasta burlesco con el que se dirigen al Gobierno de España, presumiendo de obligarle a todos sus deseos. "Nosotros marcamos el paso. El PSOE siempre dice al principio que no, y luego es que sí".

Junts no negocia, exige sin más que se atiendan todas sus peticiones y lo evidenció en el pleno del Congreso el pasado martes. Ni la amnistía, cada vez más amplia, les vale, si no se aprueba exactamente como ellos desean. Han preferido dar un paso atrás para prolongar el debate y su permanente amenaza. Aseguran algunos que la ambición de Pedro Sánchez le llevará a aceptar cualquier cesión y humillación con tal de continuar en el poder, pero en su carrera política ha protagonizado apuestas de riesgo, que le han salido bien. Sin ir más lejos convocar las últimas elecciones a las pocas horas de su debacle en las municipales y autonómicas.

Quizás lleguemos a un punto en que Sánchez reflexione que en estas circunstancias no puede gobernar. O no debe. Incluso que no merece la pena continuar así. Sometido al prófugo.