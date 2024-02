Cartas al director de HERALDO: Ahorro en calefacción y ahorro de agua

Ahorro en calefacción y ahorro de agua

Con objeto de saber si la factura de la calefacción bajaría utilizando la electricidad en vez del gas he podido constatar que: La factura de calefacción del mismo período ha mejorado 120€, el confort del aire caliente es inmediato, la bomba de calor del aire ‘fabrica’ entre 25 y 30 litros de agua al día, eliminar esta cantidad de agua hacemos que tenga sentido guardándola para momentos oportunos y la factura mejora incluso a pesar de la subida del IVA del 5% al 10%.

Pelillos a la mar, estamos en España y sabemos cómo se hacen las cosas aquí. Lo sucedido me ha dado que pensar; tengo tiempo y como mi padre era fontanero... ¿Cuántos litros de agua se van por el desagüe sin haber sido utilizados convenientemente? Lavado de manos, agua del fregadero, duchas y algunas otras acciones podrían ser recicladas llevándolas a un depósito que podría alimentar las cisternas de WC con un agua usada pero totalmente útil para su cometido. Está claro que eso supondría una instalación de fontanería digamos doble, pero el problema de la falta de agua se minimizaría. Claro que nuestros políticos no están en esa necesidad de encontrar agua, acaso sí encontrar alianzas que les perpetúen en el cargo. Cuando el agua se acabe ninguno de nosotros, ni siquiera los que toman decisiones, estaremos aquí para verlo. De momento, el agua que fabrica mi bomba de calor se va por el desagüe tratando de aprovecharla. Por cierto, mi padre odiaba los grifos botón de las duchas porque estaba seguro de que se gasta más agua. Él prefería el monomando siempre que su utilizador sea consciente de cuánta agua hay que gastar en una ducha incluida la presión y la temperatura, que solo podemos controlar nosotros mismos. Utilizando los recursos con cabeza nadie necesitará pedir nada a nadie.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Una obra en Pablo Remacha

¡Qué contentos están mis vecinos de Pablo Remacha! Solo les ha faltado salir en la foto, que es lo habitual cuando se va a realizar alguna obra que mejore algo en un barrio o en la ciudad. A que en la foto solo salen políticos de alcurnia o jerifaltes... Y las obras menores, como se adjudican a dedo, no cuentan. Estas, las menores, al menos tendrán un registro y se pedirá algún requisito. Como mínimo será lo mismo que cuando se hace un bloque de pisos, donde hay un cartel que informa de cuál es la empresa constructora, quiénes son el jefe de obra, el arquitecto, el aparejador, la licencia, duración de la obra, etc. Poner cargadores eléctricos para coches no necesita nada de esto, y ningunear y dañar a los establecimientos comerciales afectados, tampoco. Como supongo que habrá algún ingeniero responsable, después de ocho meses que lleva esta obra, el próximo agujero que hagan espero que solucione definitivamente el proyecto. Y que en el futuro no salgamos volando por los aires, ya que chapuza más chapuza no depara nada bueno.

Teo Callahan. ZARAGOZA

Temporalidad en la DGA

Hace tiempo que Europa decidió eliminar el abuso de la temporalidad en los sectores público y privado. Lo hizo dejando a cada país libertad para elegir la sanción a los empresarios y administraciones públicas que cometieran abuso. España decidió sancionar el abuso de empresas otorgando la fijeza a quienes trabajasen más de dos años para el mismo empresario. Y en la Administración, ¿cómo se sancionó el abuso? En España no se hizo nada. Y Europa determinó que las Administraciones públicas de estados miembros que no hubieran establecido una sanción deberían otorgar la fijeza. El problema es que en España no estaba definido el tiempo a partir del cual se debería considerar abuso. Hasta que el Supremo reconoció abuso a trabajar más de tres años en la misma Administración. España siguió sin cumplir. Y ante el riesgo de perder fondos europeos, sacó la Ley 20/21, que incumple con las directrices europeas, porque no otorga ni fijeza ni indemnización al abusado, no sanciona al abusador y se sanciona al abusado con el despido gratuito. Mientras, la DGA es como el lejano Oeste: ni cumple con la directiva europea, ni con la Ley 20/21. Pero el 22 de febrero el Tribunal Europeo se pronunciará sobre la procedencia de la transformación en fijos de personal abusado. Si resuelve como hizo en otros países exigirá la concesión de la fijeza a los abusados.

David Romero Cordente. ZARAGOZA

El Cristo de Salustiano

Menudo cristo se ha montado con el cartel de la Semana Santa de Sevilla. A Salustiano, el pintor, le acusan de que se le ha ido todo de las manos. Un Cristo ‘feminizado’, ‘amanerado’ y ‘sexualizado’ han opinado algunos detractores. Y eso a pesar de que lleva sus vergüenzas cubiertas, como Dios manda. El chico del cartel, inspirado en el hijo del pintor, es un Adonis y eso no se puede permitir, es una ofensa imperdonable. Cristo debe aparecer con cara de sufrimiento, con sangre en la cara y el cuerpo, como consecuencia de los latigazos y de los clavos. Más de 50 martillazos para clavar los tres clavos de 14 centímetros de largo y 7 u 8 milímetros de ancho, según los expertos. Pero no todo está perdido: en España, especialmente en Aragón, tenemos excelentes retocadores y se les podría encargar que afearan un poco la figura del cuadro y le dieran el aspecto auténtico según la tradición. Sin ir más lejos, en Borja, Zaragoza, tenemos una prestigiosa escuela de restauradores de eccehomos que ha dado la vuelta al mundo. Quiero finalizar dando un consejo al pintor, don Salustiano García, si le encargan algún otro cuadro de temática religiosa: para que no pinte a Jesús hecho un pincel, en vez de elegir al guaperas de su hijo como modelo, que recurra a alguien feo de solemnidad. O que se inspire en un cuadro de Botero.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

Galimatías político

La deriva catalana no tiene fin y Pedro Sánchez está enfrentado a un serio problema de gobernabilidad. Puigdemont, desde Waterloo, le está haciendo mucho daño a toda la ciudadanía española. Sánchez se tenía que haber conformado con el resultado de las elecciones y dejar gobernar a Feijóo, era lo prudente. Ahora estamos llegando a una situación límite, que nos causa un enorme descrédito ante el mundo entero. Todo por siete diputados que le han dado vida a Sánchez a base de disgustos. La señora Nogueras falta al respeto al Poder Judicial y otros salen al paso; y es que el Estado se compone de tres poderes. Van saliendo cosas increíbles, como la trama rusa o el tema de Tsunami, saltando por los aires gente que se va a Suiza a preparar su defensa. En fin, un galimatías que no tiene arreglo fácil si no es repitiendo elecciones.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

