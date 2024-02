Cartas al director de HERALDO: Sobre la enseñanza de las Matemáticas

Sobre la enseñanza de las Matemáticas

Han salido a la luz los malos resultados del informe PISA. En relación con la Lengua Española la enseñanza que recibí se basaba en clase diaria (6 a la semana) tanto de lengua como de latín, además de un dictado vespertino del Quijote.

En Matemáticas, también clase diaria. Desde mi colegio enviaban a casa notas cada 15 días y al acabar 4º y 6º de bachiller (actuales 2º y 4º de ESO) estaban las reválidas, que eran exámenes iguales para todos. He ejercido de profesor de Matemáticas 46 años, los últimos 33 como catedrático de Bachillerato, y en los 10 años que llevo jubilado he seguido dando clases como voluntario y he ayudado a mis nietos en casa, lo que me permite tener una visión bastante exacta del problema. No es lo mismo dar una clase de bachiller de ciencias que una de un ciclo formativo. La función del profesor es elaborar actividades para conseguir el aprendizaje. Ahora está sumergido en una cantidad de ocurrencias (como matemáticas socio-afectivas) que interfieren en el aprendizaje. Además, la formación del profesor no es la adecuada. Desgraciadamente para la enseñanza, los que acaban la carrera de Matemáticas tienen muchos trabajos, por lo que los puestos de profesor son ocupados por personas de formación matemática no óptima. Además, la evaluación es esencial. Se trata de ver si se ha alcanzado lo que se pretendía. Es una faena aprobar a un alumno que no está preparado para seguir el curso siguiente. En todo caso, hacen falta esfuerzo y dedicación. Como colofón, he tenido buenos resultados con clases de 3º de BUP que han llegado a 44 alumnos, por lo que el número de alumnos por clase no es tan determinante como se quiere vender, y sí mucho más caro para el contribuyente.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. ZARAGOZA

A José Luis Moliner Jordán, bombero

Queremos expresar un sentimiento común de agradecimiento por tu labor profesional en el servicio de Bomberos, cuidando de tu provincia, Teruel. Te avala tu gran currículum, pero lo más grande es la parte personal: cercanía, empatía, buen hacer, siempre intentando ayudar y mejorar cualquier situación. Empezaste en el mundo bomberil con la ilusión y dedicación que te caracterizan y que han ido creciendo. Viste la importancia de formarte profesionalmente y así dignificar y dar la calidad asistencial que merecen nuestros vecinos. Materializaste ideas e inquietudes para conseguir unas mejoras laborales notorias, aumento del número de parques y bomberos, eliminación de la guardia localizada apostando por tener más bomberos presenciales en los parques. A nivel estatal, comenzaste a luchar junto a otros compañeros por una ley nacional que regulase y diese el respaldo político y laboral que precisa esta profesión. Conseguiste, con mucho trabajo, la apertura del parque de Bomberos de Montalbán, así como una ampliación del de Calamocha. ¡Cuánto has luchado y logrado para ser un simple bombero! Fuiste reconocido como inspector jefe del Servicio de Bomberos de Teruel, coincidiendo con una pandemia, difícil para todos, pero en la que diste la talla y mantuviste a salvo a tus compañeros, dando asistencia a todo el que lo requería. El servicio también ha experimentado contigo un aumento de personal como nunca había ocurrido. Se incorporaron 49 nuevos bomberos funcionarios de carrera, con unas tremendas ganas de seguir tus pasos. Nos proporcionaste una formación continua, creaste grupos de trabajo de formación, vinieron también vehículos y materiales nuevos. Y un sinfín de ideas que, por causas ajenas a tu persona, van a tener que esperar. Pero seguro que seguirás peleando por conseguirlas. Gracias por ser como eres, nuestra confianza siempre la has tenido y la vas a seguir teniendo. Y recuerda: «Lo fácil se hace rápido, lo difícil requiere tiempo y lo imposible solo toma un poco más».

Alberto Sánchez Álvarez y los demás compañeros de los Bomberos de la Diputación de Teruel

Cambio de aula en el colegio

Soy madre de dos niños que van al colegio público CPI La Jota de Zaragoza. Escribo a este periódico para exponer algo que ha sucedido en el colegio público de La Jota y para que sean conocedores de la insuficiente infraestructura con la que cuenta nuestra educación pública. Uno de mis hijos, en 5º de Primaria, tiene un compañero que debido a un problema de salud debe asistir al colegio con una silla de ruedas de manera temporal. El problema es que su aula está en la última planta de un edificio construido en los años setenta y que no tiene los medios para que el niño pueda asistir a su clase. De manera que la solución que el colegio ha adoptado es cambiar la clase de 22 niños de 5º de Primaria a una clase situada en la planta baja, donde había 12 niños de 4º de ESO. No solo pido que el Ayuntamiento o la DGA pongan los medios para evitar estas drásticas medidas –ya que no se cumplen las medidas de ‘niño por metro cuadrado’–, en las que los perjudicados, cómo no, son los niños, sino que tengan en cuenta la falta de responsabilidad ante este tipo de necesidades que en cualquier momento pueden surgir entre los alumnos o entre el mismo profesorado. Así que agradecería un mínimo de atención a estas situaciones que a día de hoy siguen interfiriendo en la educación de nuestros hijos.

Estela Bueno Montanel. ZARAGOZA

De barrios rurales y sus alcaldes

Yo para qué quiero un alcalde para no tener competencias y sí influencias utilizadas a su arbitrio, para tener sueldo y no justificar su trabajo, no tener horarios de atención a los vecinos... Debemos plantearnos que las elecciones para alcaldes de los barrios rurales son un juguete para los dos grandes partidos. Llegan, hablan de política nacional, sueltan el mitin y se van. Una alcaldía de barrio debe estar para escuchar a todos los vecinos y ser el enlace con Zaragoza, no para hacer promesas incumplidas legislatura tras legislatura. Una alcaldía de barrio no es para echar las culpas a gobiernos anteriores cuando uno tampoco ha hecho más. Los números y los ‘power point’ los tenemos muy vistos. Que no vengan a hacer política nacional ni a imitar a sus mayores en el partido, que en los telediarios ya nos cuentan bastantes mentiras. Yo exijo un alcalde de barrio que tenga un horario de atención al público, exijo que participe en los consejos de alcaldes –que participe, no que diga buenas tardes y se marche–, un alcalde que vaya a las reuniones del consejo de salud y haga propuestas que ayuden a nuestros médicos, pidiendo que aumenten sus plantillas, un alcalde que quiera desarrollar el barrio y que cohesione, un alcalde que diga claro y alto a qué territorio representa.

Pablo Sanz. ZARAGOZA

