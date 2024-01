Cartas al director de HERALDO: El Hospital Militar y la saturación del Salud

El Hospital Militar y la saturación del Salud

La saturación en la sanidad de Aragón se constata en las urgencias, con personas esperando largas horas en pasillos, sin intimidad, hasta que pueden acceder a una cama en planta. Esta situación se produce todos los años en la época de otoño-invierno, sin que se le haya buscado una solución, por cuanto los hospitales Miguel Servet y Clínico no pueden dar más de sí y es imposible ampliarlos.

La solución a este preocupante y reiterativo problema está en las amplias instalaciones que tiene el Hospital Militar de Zaragoza. Un edificio antiguo, pero con amplias habitaciones (nada que ver con las del Servet), espacioso, accesible y muy bien ubicado. Dispone además de aparcamientos y todas las posibilidades de ser ampliado si fuese necesario, sin problemas de terreno. Es cierto que existe un convenio entre el Salud y el Hospital Militar. En él se incluye la atención a tres áreas de salud de la capital (Casablanca, Valdespartera y Montecanal) y apoya con camas para Medicina y Geriatría en el sector II sanitario. Y en estos momentos y desde el comienzo de la guerra de Ucrania, son varias decenas los soldados ucranianos que utilizan estas instalaciones para su rehabilitación. Como vecino de Casablanca, he utilizado los servicios del Hospital Militar y puedo decir que he sido muy bien atendido siempre y también cuando ingrese por contagio de covid. Dicho lo anterior, opino que la solución para evitar los continuos problemas de saturación del Miguel Servet sería ampliar el convenio existente para abrir más plantas y camas en el Militar y que los ciudadanos puedan ser debidamente atendidos y no ‘almacenados’ en pasillos en espera de una habitación. Y por supuesto, si eso supone contratar más personal, deberían hacerlo para que nuestra asistencia sea la que el ciudadano necesita y merece.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Cita previa y turno

Pido cita previa para pasar la ITV, me presento a la hora solicitada, me atienden una hora después. Me presento a realizar unos trámites en la Administración: las ventanillas, vacías. Me acerco para realizarlos, la funcionaria me pregunta si tengo cita previa, digo que no, entonces no le puedo atender solo se atiende con cita. Leo a un usuario de Facebook al que le ha ocurrido lo mismo, pero ha tenido la brillante idea de fotografiar a un funcionario jugando al solitario del ordenador, lo que significa que sí podían haber resuelto la gestión. Esta queja también la he escuchado en programas de radio. La cita previa se implantó como obligatoria durante la pandemia, pero esta ya pasó. No estoy en contra, sí estoy en contra de la exclusividad de este método y muy a favor de coger turno por orden de llegada, que además de justo, premia a los madrugadores y puntuales. En caso de haber ventanillas libres es absurdo no prestar el servicio para el que están.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Los buenos propósitos

Al comienzo de cada año, muchos hacen propósitos de enmienda para mejorar el cuerpo y la mente: correr todos los días diez kilómetros, apuntarse a clases de kung-fu, de inglés y a talleres de escritura. En resumen, llenar la cabeza de conocimientos y vaciar el cuerpo de grasa. A los vagos como yo, el mercado nos ofrece otras soluciones: los libros de autoayuda y las dietas milagro. Aprende inglés sin esfuerzo en cinco lecciones o pierde peso sin pasar hambre comiendo brócoli y quinoa a puñados. No suelen dar resultado. Hace unos días, leí un artículo en el que la autora decía: "Mi abuela nos contaba que sus padres llevaron su peso en grano hasta el santuario de la Virgen para cumplir con la promesa que consiguió curarla". Mejor dieta milagro que esa para perder peso, ninguna. Si no funciona el milagro, el egoísmo nos llevará a hacer todo lo posible para adelgazar y en vez de cien que sean ochenta los kilos de trigo que hay que llevarle a la Virgen el próximo año. Si funciona, lo siguiente que deberemos hacer es llevarle a la patrona los cien tomos de la enciclopedia más gorda del mundo y que nos lo resuma todo en quince líneas. Listos y delgados sin esfuerzo. Si el prodigio se produce, adicionalmente podremos forrarnos escribiendo libros de autoayuda. Eso sí, en cuanto a la intervención de la Virgen, callados como tumbas.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

El fantasmal 29 de febrero

Los numerosos mitos en torno a los años bisiestos se pierden en la noche de los tiempos, con ese fantasmal 29 de febrero que aparece y desaparece del calendario. Muy pronto nos daremos de bruces con él y, como es natural, con temperaturas frescas, brumas y bancos de niebla. Ahora bien, considerando que cada uno es absoluta y totalmente libre de pensar lo que quiera, lo que más debe recomendarse al personal es que se olvide por completo de la mala o buena suerte que a ese día se le atribuye, pues mientras los escoceses lo comparan con el supersticioso día 13 y martes y los griegos, además, creen que casarse en esa fecha del año bisiesto lleva ineludiblemente al fracaso de la pareja, los irlandeses se pasan a la vereda de enfrente hasta el punto de relacionar el 29 de febrero justamente con lo contrario, un día que proporciona buena fortuna, y acordando que sería el único en el que era permitido a una mujer proponer al hombre ir al altar. En definitiva, para gustos, los colores.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

España en apuros

La primera obligación de quien preside un Gobierno en un país democrático es decir siempre la verdad a los ciudadanos. Si se hace todo lo contrario engañando y ‘cambiando de opinión’, con argumentos no creíbles e infantiles, como llegar a atribuir la condición de exiliado a un prófugo de la Justicia o decir que hay un terrorismo aceptable, es ofender a la ciudadanía. Si se actúa de forma arbitraria, controlando las instituciones; despreciando al que no piensa igual, salvo a los que aportan sus votos; atacando al poder judicial, cuestionando su independencia; fomentando la desigualdad que propicia ruptura de la convivencia; sin respeto al diálogo social; gestionando mal el sistema educativo y la economía; favoreciendo con amnistía, dictada por ellos mismos, a delincuentes que no muestran arrepentimiento, son hechos que ponen de manifiesto manipulación, autoritarismo y desprecio. Quien así actúa mal gobierna y perjudica al conjunto de la ciudadanía poniendo en riesgo la democracia y el Estado de derecho. Es lo que viene haciendo Sánchez Pérez-Castejón, que ha traicionado a sus votantes y al conjunto de españoles. La consecuencia es que está situando a España en una situación muy comprometida. España está en apuros y así no se puede ni se debe continuar.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

