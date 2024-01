Cartas al director de HERALDO: Miseria en el país de las oportunidades

Miseria en el país de las oportunidades

Se ha vuelto a editar ‘Cowboy de medianoche’, la novela que James Leo Herlihy publicó en 1965. Su lectura me ha provocado horas de auténtica concentración y felicidad. La he leído principalmente en panaderías-cafeterías, como en los viejos tiempos.

Al finalizar la novela he estado ensimismado por un tiempo, al igual que me pasaba en el cine cuando veía una buena y profunda película. ‘Cowboy de medianoche’ es una gran novela, una de las mejores, una estrella fugaz que pasa por el firmamento literario y que te da mucho que pensar. Que Estados Unidos es un gran país nadie lo duda, somos un país pequeño comparado con ellos, pero su estructura social tiene sus miserias. El protagonista, Joe Buck, no es inteligente, aunque está de muy buen ver, desestructurado familiarmente, su escasez de luces le hace ser un solitario y sufrir por esa soledad. No tiene futuro cierto, se alista al Ejército, pero ven algo raro en su mente y no lo dejan reengancharse. Se va a Nueva York para triunfar con las mujeres y allí conoce a Ratso, un tullido y estafador callejero. ¿Qué les da la sociedad neoyorquina? Miseria, degradación moral, hambre, frío y enfermedad. Sueñan con el sol de Florida, con el calor de sus playas, con ocupar el estamento más humilde del sistema económico social, una nueva vida, es su sueño americano, el sueño del país de las oportunidades. La película que hizo John Schlesinger en 1969 fue impagable, consiguió el Óscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guion adaptado. Aquí tardamos unos años en ver a Jon Voight y a Dustin Hoffman en unos papeles memorables. Mereció la pena esperar, es una película que aún la tengo en la mente por su gran fuerza. No todos han tenido las mismas oportunidades que todos creemos tener.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Marihuana, ecología e indignación

Después de la brillante actuación de las Fuerza de Seguridad del Estado, este pasado verano, cuando fueron desmanteladas varias plantaciones de marihuana en la comarca del Sobrarbe, al poco y tras visitar la zona de una de ellas, el espectáculo que quedó fue lamentable. Todas estas plantaciones y alrededores, repletas de basura de todo tipo, desde plástico hasta alimentos envasados, utensilios de cocina, cristales, ropa, tiendas de campaña, toldos, mangueras de riego, herramientas, incluso una bombona de butano de las grandes, en fin, todo un campamento para sobrevivir varios meses. Tras comentar el hecho con la Guardia Civil y el forestal de la zona, la respuesta fue que era responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro y que estaban avisados y que ellos lo limpiarían. Después de cinco meses la cosa está igual o peor, pues los animales salvajes se han entreteniendo esparciendo más y más estas basuras. No me importa quién debe retirar estas basuras, pero puesto que en España hay un Ministerio del Medio Ambiente con infinidad de delegaciones y personal suficiente para este menester, creo que debieran realizar una acción urgente. Añado el riesgo ecológico, pues entre otros residuos hay bolsas de plástico que el sol se encargará de desmenuzar y es evidente el peligro de incendios que suponen esas basuras, entre las que hay, repito, numerosos cristales. Me parece triste, por no decir indignante, que a las instituciones se les llene la boca con palabras como ecología, medioambiente, reciclaje, derivando toda esa responsabilidad al ciudadano de a pie, cuando ellos que son los máximos responsables no hacen nada.

José Luis del Val Bueno. SAMPER DE TRILLO (HUESCA)

Roda de Isábena, una joya del románico

Las escapadas a los pueblos nos ayudan a cargar las pilas, a oxigenarnos, a relajar nuestra mente y, a quienes hemos nacido allí, a compartir con familiares y conocidos esa relación humana y directa que en una ciudad es más difícil de conseguir. Mis vivencias en la villa oscense de Roda de Isábena, de la que soy hija adoptiva debido a mi matrimonio con un vecino de este lugar, se centran en el vínculo establecido con sus habitantes, los pocos que allí pasan su día a día, y los que, como es mi caso, son residentes temporales, ya que en su momento dejaron el pueblo y se establecieron en otras zonas, preferentemente en ciudades. Ese contacto me ha ayudado a profundizar en la historia, la arquitectura religiosa y la belleza rural de este municipio, el más pequeño de España con catedral. En marzo del 2019 fue galardonado por la prestigiosa revista ‘The Times’ que lo reconocía como uno de los seis pueblos ‘secretos’ más bonitos de toda España. Uno puede perderse por sus calles empedradas, las cuales guardan la esencia de la arquitectura medieval, y vislumbrar sus rincones, percibiendo esa riqueza histórica: monumentos y construcciones antiguas, verdaderas joyas del estilo románico. Roda de Isábena fue la capital eclesiástica del condado de la Ribagorza y sede episcopal en el siglo X, lo que le confiere una gran trascendencia. Fue en su catedral donde me casé y donde aprendí a valorar la austeridad de un sobrio altar y el acogimiento de una cripta, asistiendo posteriormente a diversas celebraciones en compañía de familiares y vecinos. Su refectorio cisterciense, con frescos góticos y mobiliario del siglo XVIII, hoy en día convertido en restaurante, alimenta el cuerpo y el alma de cuantas personas pasan por allí. Este pueblo encantador que vive alrededor de su catedral, la primera del Reino de Aragón, según algunas publicaciones, es hoy en día una joya del románico aragonés.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Los carriles bici y las normas

Lo que tendrían que hacer los colectivos ciclistas antes de exigir al Ayuntamiento de Zaragoza más carriles para la circulación de bicicletas, que también los utilizan los usuarios de patinetes eléctricos: Lo más importante es la matriculación de estos vehículos, y que sea obligatoria, y su correspondiente seguro de accidentes tanto para las bicicletas como para los patinetes, y que realicen el pago de la correspondiente tasa por el uso de los carriles habilitados para los vehículos de movilidad personal. Y en relación a la seguridad vial, muchos ciclistas hacen caso omiso de las normas de circulación y no respetan al peatón. Y alardean de que pueden hacer lo que les dé la gana y de que son intocables. En materia de convivencia entre el peatón y el conductor tiene que haber un respeto. Puesto que el problema es que de manera temporal son conductores y no piensan en los peatones. Para poder exigir, primero tienen que pagar los impuestos como todos ciudadanos. No puede haber ciudadanos de primera o de segunda. Todos nos merecemos el mismo trato.

Pascual Enrique Gimeno. ZARAGOZA

