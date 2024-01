Cartas al director de HERALDO: El arroz y el pan, alimentos básicos

El arroz y el pan, alimentos básicos

El arroz es el alimento que más se consume en el mundo. En 2022 se consumieron 510 millones de toneladas. Esto representa el 20% de la ingesta de calorías de la población mundial. En Asia, es el alimento básico de la mayoría de las personas. En China, el consumo medio de arroz es de 140 kg y en la India, de 120 kg por persona al año.

El encarecimiento del arroz se está produciendo en todo el mundo. En 2023, el precio subió más del 20%. Esto está teniendo un impacto negativo en las economías de muchos países. El cambio climático, las sequías, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos están haciendo que sea más difícil cultivar arroz. Esto ha provocado una disminución de la oferta de arroz, lo que ha impulsado los precios al alza. Mientras esta situación acontece en Oriente, en el lado opuesto del planeta, el pan es uno de los productos alimenticios que más se desperdicia en los países occidentales. En España, por ejemplo, se desperdician alrededor de 2,5 millones de toneladas cada año. Esto representa un desecho de 10 kg por persona al año. Las razones de este derroche son que el pan es un producto perecedero que puede estropearse rápidamente si no se almacena correctamente, así como que este alimento es fácil de adquirir, haciendo que su valoración y conservación sea escasa. No estamos para derrochar alimentos, y menos en los tiempos inflacionistas que estamos viviendo. El arroz y el pan son claros ejemplos del mundo tan desigual que estamos viviendo, de la escasez y de la abundancia. La educación sobre la importancia de la conservación de los alimentos, así como las políticas públicas que promuevan la reducción del desperdicio son claves para encontrar formas de garantizar que todos los seres humanos tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Somos química

Abundan las noticias relacionadas con los contaminantes ambientales. Me permito contar a los lectores las sustancias químicas con las cuales estamos en contacto habitualmente. Por curiosidad he leído la composición de algunos productos de uso corriente; estos son los resultados. El gel de baño tiene 38 elementos químicos, el champú 47, la pasta dentífrica 18, el jabón de lavar las manos (dispensador) 22, la colonia 21 y el desodorante en esprái 16. Es decir, casi todos los días podemos estar en contacto con más de 160 productos químicos y algunos los empleamos varias veces al día. También hay que contar con los compuestos de los maquillajes, cremas hidratantes y de protección solar. Ahora piensen, además, en los productos químicos que inhalamos habitualmente y los ingeridos con los alimentos muy procesados y envasados. A esto hay que añadir los contenidos en productos para la limpieza de la casa. La lista casi sería interminable y para algunos incluso preocupante, por eso sugieren aplicar el llamado principio de precaución. No obstante estos elementos químicos son inocuos ya que se emplean en cantidades mínimas; estoy convencido, además, de que su salida al mercado cuenta con la garantía sanitaria adecuada. Esperemos que no se nos vaya de las manos.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Turismo inteligente

A falta de playa y mar, que atraen a un turismo de masas, Zaragoza hace bien en promocionarse como ciudad de ‘turismo inteligente’. Reúne virtudes de sobra: gastronomía, hostelería, monumentos, museos, comunicaciones, accesibilidad, hospitalidad. Hemos de cuidar todos estos detalles en un plan en el que intervengan particulares e instituciones para no perder un turismo de calidad que deja dinero. No es que el turismo de masas sea un turismo tonto, pero quienes viajan para conocer territorio y cultura son más exigentes que quienes viajan para tumbarse horas muertas en una playa. Ejemplos de turismo inteligente ya han sido elegidos, entre otras, la ciudad oscense de Jaca, conocida como ‘la perla del Pirineo’, el valle de Arán, en Lérida, Torrox, en Málaga. El Proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo tiene por objetivo ser la locomotora para el impulso y el fomento de la transformación digital de los destinos y las zonas turísticas de España, e impulsar un desarrollo sostenible del turismo que asegure la satisfacción de los turistas y mejore las condiciones de vida de la población. No es turismo inteligente aquel que perjudica a la población habitual de esas zonas o el que abusa de los turistas.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

La arriesgada apuesta de Nadal

El considerado mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los tres mejores tenistas de la historia, junto a Federer y Djokovic (el orden que lo ponga cada uno), ha apostado en este 2024 –último de su carrera deportiva– por fomentar lo que él más sabe (jugar al tenis) entre los –y espero que las– jóvenes de un país como Arabia Saudita, que no ha salido todavía de la Edad Media, aplicando leyes fuera de lugar y tiempo, descargando latigazos sobre mujeres indefensas y dictando penas de muerte, sin que se les caiga la cara de vergüenza. Es obvio que Nadal, a pesar de su prestigio bien ganado en el mundo, no va a poder cambiar las ideas del integrismo islámico, pero formando nuevos tenistas les irá dando, poco a poco, la oportunidad de buscarse una nueva vida lejos del infierno saudí. Las chicas lo tienen más crudo, pero confío que la valía de Rafa consiga el milagro. El porvenir de esta sociedad sólo debe tener un horizonte: libertad y respeto para todas y todos. El fanatismo, sobre todo el religioso, es la peor lacra de la humanidad. Rompamos las cadenas de la tiranía y la ignorancia. Vivir plenamente es el motivo por el que estamos en este planeta Tierra. ¡Ánimo, Rafa!

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Las horas de luz y el ánimo

Transcurrido un mes de este invierno, rebobinas y te das cuenta de cómo puede influir la falta de luz en tu energía, en tu coraje. También las noticias, fundamentalmente el sinvivir en la franja de Gaza, donde el invierno recrudece la situación al carecer de vivienda y tener menos luz natural y calor por causas propias de la naturaleza, te hace pensar que su valentía tiene que estar mermada al máximo. Las tensiones políticas también debilitan el esfuerzo de comprensión que intentas hacer para entender las medidas que se toman en acuerdos de bienestar social. Así y todo meditas sobre tu propio retiro y soledad que proporciona una vaga ola de tristeza y ya no adquiere la importancia que en un principio veías. Rebobinar sobre tu pasado hace conocerse mejor a uno mismo.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

(Puede consultar aquí todas las Cartas al Director publicadas en HERALDO)