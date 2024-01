El informe PISA, la ley educativa y el esfuerzo

Algunos representantes patrios se han echado las manos a la cabeza al conocer el informe PISA. Nuestros muchachos no alcanzan una media presentable ni en matemáticas ni en comprensión lectora. El problema crece como una bola de nieve por una pendiente, con la clara amenaza de que el aprendizaje escolar puede ir todavía a peor, toda una alarma sobre un nivel algo más que sospechoso. No hace falta leer demasiados informes para constatar lo que puede detectarse sin excesiva dificultad: una parte de nuestros estudiantes aprenden con soltura letras incoherentes de sus cantantes (o lo que pretendan ser) favoritos, pero tienen serias dificultades para situar geográficamente las Comunidades Autónomas, los sistemas montañosos o los principales ríos de España. Un número no desdeñable de ellos apenas han leído un par de libros -por supuesto, obligatorios- antes de hacer la EVAU, en la que obtendrán una nota apabullante, y algunos centros incluso ocultan las vergüenzas ofreciendo resúmenes de libros, de unas pocas páginas, no vaya a ser que los chicos se estresen por leer el ‘Lazarillo de Tormes’ o ‘Cinco horas con Mario’. Esto es lo que tenemos, y ni la responsabilidad recae en exclusiva en el PSOE ni sirven solo las duras críticas del PP. España, ese curioso país en el que los dos principales partidos rivalizan en enfatizar siempre lo que les separa, ha aprobado ocho leyes educativas en democracia, un disparate con claras consecuencias en las aulas, donde la cultura del esfuerzo se arrincona año tras año mientras los índices de abandono escolar siguen siendo elevados, con más del 13%. Si alguien piensa que la solución pasa por requisar los móviles en los recreos no ha comprendido aún la profundidad del problema: si un alumno no estudia, no aprende; y si no se esfuerza, ni progresa ni crece dentro y fuera de las aulas. Tan sencillo como imposible de aplicar en nuestro país.