Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que las once comunidades en las que el PP preside el gobierno regional van a impulsar una Evau común en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración. Afectaría al 70% del total de los alumnos que cada año realizan la prueba de acceso a la universidad.

En el contexto del plan de refuerzo educativo que ha planteado Pedro Sánchez, centrado en las matemáticas y la comprensión lectora, el líder del PP pone el énfasis en un polémico examen que ha venido generando un intenso debate durante los últimos años por el sinsentido de que haya 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. Todos los partidos deben hacer un esfuerzo para organizar una Evau única para toda España, una opción más justa dada la gran competencia para entrar en ciertas carreras. Aunque esta armonización no sea sencilla, merece la pena intentarlo porque reforzaría la igualdad de oportunidades en una prueba decisiva para miles de alumnos.

Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y cada una de ellas diseña y corrige sus propias pruebas de acceso a la universidad, que se adaptan a los contenidos que se estudian en su región (no coinciden todos), y las celebra cuando decide. Esa nota sirve luego para cualquier región, pues el sistema de acceso a la universidad es común a todo el Estado, lo que genera numerosos agravios comparativos.

El anuncio del presidente del Gobierno de poner en marcha un plan de refuerzo educativo implica reconocer el fracaso de un modelo que no valora el esfuerzo y el aprendizaje, porque permite al alumno pasar de curso con asignaturas suspensas o sin adquirir los conocimientos necesarios. En este preocupante contexto, un amplio pacto de Estado resulta indispensable para un país que ya lleva ocho leyes educativas aprobadas desde 1980.

Respeto institucional

Alejandro Nolasco (Vox) ha generado una polémica al demandar que se inicie el trámite de expulsión de los inmigrantes procedentes de Canarias que dijeron ser menores de edad y que presumiblemente no lo son. En cuanto vicepresidente de la DGA, Nolasco representa a todo el Ejecutivo y a todos los aragoneses. No ha de olvidar que se debe a sus conciudadanos y no a las siglas de su partido y sus polémicos ataques contras los inmigrantes.

Morir en la carretera

El año 2024 comenzó de la peor manera posible en Aragón en cuanto a víctimas mortales en accidentes de tráfico y la tendencia negativa continúa. En los 24 primeros días del mes ya son seis las personas que han fallecido en las carreteras de la provincia de Zaragoza. La última, ayer, en un atropello ocurrido en la A-2, a la altura de La Muela. Hay que remontarse hasta 2019 para encontrar un resultado similar. Es preciso tomar medidas ya.

Ferraz, contra García-Page

El Gobierno y Ferraz han criticado abiertamente al socialista García-Page tras afirmar el presidente de Castilla-La Mancha y líder del partido en su comunidad que el PSOE está en el "extrarradio de la Constitución" después de pactar con Junts un mayor blindaje para Carles Puigdemont. El PSOE no tiene que fijarse solo en Page sino en las muchas figuras relevantes del partido que vienen criticando a Sánchez y sus cesiones a los independentistas.