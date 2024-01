Cartas al director de HERALDO: En el país de la picaresca

En el país de la picaresca

He leído en la prensa que se va a hacer un seguimiento para comprobar que todos los trabajadores realizan las jornadas por las que están recibiendo un salario. Siento decir que… ¡no me lo creo!

¿Que me digan quién no ha visto trampas y engaños en las propias empresas donde se trabaja? Se ficha por más de un compañero, cuando eso es motivo de sanción. Y no es eso lo peor, se ficha cuando la persona en cuestión no está trabajando. Si esto pasa en los empleos públicos, ¿qué no ocurrirá en las empresas privadas?

Y no digamos nada de las bajas engañosas. ¿Qué hace Recursos Humanos cuando hay pruebas de engaños y mentiras durante el periodo de una baja? No me explico que sea tan complicado despedir a esas personas, no solo engañan a la empresa, sino que además de mentir a sus compañeros le están quitando un puesto de trabajo a una persona que lo necesita realmente y que cumplirá su cometido. Por supuesto, me coloco en el lugar del médico y entiendo que este debe curarse en salud, como decimos coloquialmente, y ante un posible enfermo es lógico que emita una baja. Pero todos sabemos que un alto porcentaje son bajas engañosas.

¡Qué pena me da vivir estas situaciones, porque los verdaderos sufridores de estas actuaciones somos los propios compañeros, sea cual sea la empresa e independientemente de si se trabaja pública o privadamente.

Yo haría un llamamiento a quienes tienen el poder de hacer que se ejecute la ley, y pediría que no les temblasen las manos a la hora de enviar a su casa a todos aquellos que nos engañan aun a sabiendas de que todos somos conocedores se su farsa.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Ayudas que no llegan

Hoy presento mi queja a esos políticos que hace muy poco, el 26 de julio del 2023, publicaban en el BOE la ayuda por sequía para agricultores y ganaderos. A fecha de hoy me pregunto dónde están esas ayudas, porque al sector del secano no han llegado. Cada vez nos ponen más trabas y ninguna ayuda. Así no se puede seguir. Y si el sector primario para, ¿de qué come el país? En pandemia todo eran elogios, ¿y después? Sus bolsillos los siguen llenando pero los nuestros cada vez están más vacíos. Pido que reflexionen, somos un país agrario y ganadero.

María Ángeles Navarro Sánchez. ZARAGOZA

Maravillosos profesionales

El día 14 de este mes de enero falleció, en el hospital Miguel Servet, mi esposo, Jesús Sanz Pascual. Había sido diagnosticado de un cáncer de pulmón hace 18 meses. Desde esta sección de Cartas al Director quiero hacer un reconocimiento público de la profesionalidad, generosidad y entrega del equipo de Oncología de dicho hospital. En primer lugar, del Dr. Verdún, oncólogo, que nos acogió y trató, no sólo como unos pacientes oncológicos, sino como un verdadero amigo; cuando salíamos de su consulta mi marido parece que revivía. También quiero agradecer al Dr. Valtueña, de Radioterapia oncológica, su buen hacer, su amabilidad, su trato cercano. Agradezco también a la Dra. Novo, neurocirujana, su dedicación y que apostó por mi marido hasta el final. Junto a todos ellos quiero citar al personal sanitario de la planta de Oncología, que se entrega en cuerpo y alma a los enfermos de cáncer: enfermeras, auxiliares, celadores... Cuando tanto se critica a la Seguridad Social –y es cierto que hay muchas cosas que mejorar– yo quiero romper una lanza por estos maravillosos profesionales que hacen de su trabajo una vocación. Y no quiero olvidar a la Asociación Española Contra el Cáncer, que lucha de manera incansable para ayudar a los enfermos y familiares; que promueve la investigación y que hace maravillosas campañas de concienciación. Gracias a todos ellos mi dolor es menos dolor; mi esperanza en que llegaremos a erradicar el cáncer se ha hecho más grande. Hay personas maravillosas que están a nuestro lado y no las vemos.

Margarita Torrejón Lasheras. ZARAGOZA

Aragón también tiene sed

¡Qué poco contamos los aragoneses en este país! ¿Será porque hablamos mucho y hacemos poco? Ya se nos había olvidado a todos que el agua es prosperidad para una región, pero hay que saber administrarla y realizar las obras necesarias para que nadie nos pueda decir que pasa el agua y no la usamos. Hablamos unos días, salimos a la calle a protestar cuando al político de turno le interesa, pero hacer, hacer, hacemos poco. ¿Cuántos años han pasado desde la última manifestación para decir no al trasvase?, ¿alguien puede asegurarnos que desde esa última petición no se han realizado obras para llevar agua a cambio de votos a otras regiones? Pues eso, mucho hablar y poco hacer. Somos pocos y mal unidos. Necesitamos que alguien nos saque a la calle y deberían ser las asociaciones agrícolas no politizadas o que sus miembros no vivan del político de turno, porque si es así volveremos al pan para hoy y hambre para mañana. En nuestro pasado, presente y futuro, por desgracia, la política mete la mano en todo y no siempre para bien de sus ciudadanos; más bien, para conseguir los votos. En HERALDO del domingo 21 de enero salían unos agricultores de Bujaraloz enseñando los campos preparados para algún cultivo y quejándose de que no tenían agua y que llevan décadas esperándola. ¿De verdad se puede esperar décadas a conseguir agua para sus campos y no haber salido a la calle a decirlo? Hablamos mucho y hacemos poco. No podemos, por dejadez, permitir que otros siembren, pidan agua y se la lleven porque no hemos sabido administrar lo nuestro con la fuerza suficiente.

Adela Laborda Gavalda. Zaragoza

Innovación educativa

Hace unos días, la Universidad de Zaragoza, consciente de la necesidad de adaptar sus títulos al mercado laboral y a la realidad social, organizaba las XVI Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa, con la participación de más de 400 profesores. En este año, la Universidad ha querido remarcar la importancia de las competencias transversales, ‘soft-skills’, en la adaptación de sus egresados a la economía y la sociedad. En ellas se trató de su importancia, de cómo enseñarlas y cómo evaluarlas. Entre ellas, se habló de la importancia de la inteligencia emocional para gestionar situaciones de estrés; y, también, de la motivación para alcanzar proyectos, de la empatía para mejorar la comunicación, así como del trabajo en equipo y del liderazgo. Mi reconocimiento a la segunda Universidad de España en Innovación.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

