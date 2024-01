Nevaba en Zaragoza cuando salimos hacia La Almolda. Íbamos a la entrega de premios del XXV Certamen de Relato Corto Tierra de Monegros. Conducía la escritora Marta Armingol, de copiloto iba el escritor Laureano Debat, que presentaría su novela ‘Casa de nadie’ (Ed. Candaya) y agotaría todos los ejemplares que llevaba en el maletero.

Anochecía. Los edificios en construcción de las afueras, rodeados de nieve, me recordaron a la guerra de Bosnia. Suele suceder, cuando más contenta estoy, que relampaguean por mi mente imágenes lúgubres que no puedo controlar.

En La Almolda llovía a mares y esa lluvia era celebrada por ser una bendición para el sementero. Elena Villellas, la conductora de la gala, estuvo estupenda, como siempre. Y me encantó la actuación de la cantadora de jotas Elena Casaña, y de los niños María y Sergio Ripol (que a sus 8 años ya son famosos bailadores), y de la rondalla ‘Ecos de la Sierra’. Cristina Ros y Miguel Ibáñez, los ganadores, estaban contentísimos. Su emoción me alcanzó de pleno y me puse eufórica antes, incluso, de haber probado el rosado de Bodegas Valdovinos de Antillón. Afuera se había echado la niebla.

El ganador de Relato Monegrino, Antonio Lleras, que invirtió ocho horribles horas de coche desde Madrid, no pudo recibir los honores, no salió en la foto, ni pudo probar el jamón ni los canapés. No hay felicidad completa, y cuando la hay, las imágenes lúgubres vienen a incordiar. Llegó agotado el hombre. Aun así, imagino que al día siguiente el paisaje monegrino le recompensaría tantas vicisitudes, tal cual sucede en su relato.

