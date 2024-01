Cartas al director de HERALDO: Los profesores y la memoria

Los profesores y la memoria

Leo estupefacto que en una encuesta a profesores de toda Europa los españoles aparecen como líderes en no considerar relevante aprender de memoria hechos y fechas históricas. La cifra alcanza el 76% de los profesores. Me parece una muy mala noticia.

La equiparo a que el 76% de los genetistas no considerasen relevante la teoría de la evolución o que el 76% de los sacerdotes no considerasen relevante creer en la existencia de Dios. Es cierto que aprender de memoria sin entender solo sirve para ejercitarla, que tampoco es baladí, pero memorizar entendiendo es la base de la comprensión de los hechos y la herramienta para entender y analizar su complejidad. Conocer la historia nos ayuda a que no se repitan los hechos más lamentables. Comprendo que haya personas en cualquier colectivo que desbarren en temas esenciales, siempre había aceptado hasta un 2%, es pura estadística biológica, pero un 76% indica un problema grave y profundo que afecta a la educación de nuestros jóvenes de manera perenne. El ser humano ha acumulado gran cantidad de conocimientos a lo largo de la historia que tan solo debemos aprender y que nos sirven para adquirir nuevos conocimientos. No se puede despreciar este caudal de conocimiento y pretender que se aprenda por ciencia infusa desde cero. El esfuerzo es parte esencial del desarrollo y educación del ser humano, sirve para adquirir conocimientos y para relacionarlos posteriormente, que es lo que nos define como seres inteligentes. Hago un llamamiento a ese 76% de profesores para que reflexionen sobre su postura, y si persisten, mejor que se dediquen a otra cosa porque están jugando con el futuro desarrollo y felicidad de nuestros hijos como seres racionales e inteligentes que vienen al mundo.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Todos importamos

Formo parte de la Asociación el Volcán que da apoyo a los familiares de las personas afectadas con un trastorno límite de personalidad. Si el derecho a la salud está reconocido en la Constitución, ¿por qué cuando hablamos de salud mental hay tan pocos recursos? Las familias nos sentimos abandonadas al disponer de tan pocos profesionales, que no pueden con todo. No hay medios ni personales ni de infraestructuras para abarcar un proceso que requiere mucho tiempo. Esta enfermedad lleva al aislamiento, la soledad, la incomprensión, al rechazo social, y esto aumenta el sufrimiento. Queremos una vida mejor para nuestro familiares, pero si no se invierte en proporcionar más recursos, ¿qué nos queda?

Dolores Aranda Félez. ZARAGOZA

Las ITV y la ‘falta grave’

A determinados vehículos, desde 2020, hay que hacerles una nueva prueba en la ITV. Consiste en una lectura de la centralita del vehículo mediante un ordenador que se conecta al puerto de diagnosis, conocido como OBD (‘on board diagnostic’). Pues bien, en las estaciones de revisión, cuando conectan el aparato a la centralita, puede salir un mensaje de ‘falta grave’, en cuyo caso hay que ir a un taller, teóricamente para que se arregle esa falta grave, y luego volver a la ITV para comprobar la subsanación del error. No te dicen cuál es la falta grave en la estación de ITV, así tenemos que yendo a un taller para la reparación, puede resultar: fallo en los calentadores de arranque del coche, haber cambiado la radio original u otros, que nada tienen que ver con la seguridad ni con faltas graves. Hasta el punto de que puedes ir a un taller, meter ellos su dispositivo en la centralita y borrar los fallos. De modo que vas de nuevo a la ITV y pasas sin problemas la revisión, cuando no se ha hecho ninguna reparación, es decir, no había ninguna falta grave. Los vehículos ya vienen preparados para avisar cuando hay una falta en el motor. Así que, o se hace bien esa prueba en las ITV, indicando cuál es el fallo en concreto que afecta a la seguridad (cuando realmente lo sea), o que se suprima la prueba.

Juan González Sanjuán. ZARAGOZA

¡Ojo con la comida rápida!

El fenómeno de la comida rápida ha cambiado sustancialmente los modos de comer en el mundo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Este tipo de comidas, que llegó medio escondido bajo el disfraz de la modernidad, compuesto de hamburguesas, pizzas, perritos calientes y kebabs –entre otros– ha llegado a engatusar a una gran parte de la ciudadanía, especialmente al sector de jóvenes y adolescentes. Pero un importante grupo de expertos estadounidenses del campo de la nutrición ha puesto el grito en el cielo alertando sobre los innumerables peligros de este tipo de comidas para la salud de la gente en general y de la niñez en particular, pues, pese a ser sustitutos muy fáciles, baratos y rápidos de la cocina tradicional, son alimentos con alto poder calórico pero bajo nivel nutritivo. En esta época en la que tanto el ritmo como el estilo de vida nos hacen ir con prisas y donde parece ser urgente absolutamente todo, hasta nos toca comer sin la tranquilidad con la que deberíamos. Sin embargo, hay que recordar el famoso dicho que reza que "somos lo que comemos". Debemos reservar las comidas rápidas solo para de cuando en cuando, centrándonos en una alimentación lo más saludable posible.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

El mar Rojo

Las escaramuzas entre EE. UU., Reino Unido y los hutíes aumentan el riesgo de expandir la guerra de Gaza. España ha preferido mantenerse al margen de la coalición Guardián de la Prosperidad. Las 17 misiones internacionales que tiene nuestro país son de defensa y con un compromiso por la paz. Ya tuvimos la triste experiencia con la guerra de Irak. Países con el peso de Italia y Francia tampoco han entrado en esta coalición. En esta descarnada guerra de Gaza solo EE. UU. se ha opuesto a un alto el fuego. También es el único que, si tuviera verdadera voluntad, podría parar todas las guerras, pero se debe demasiado a las presiones de las industrias armamentísticas. Estamos en manos de Joe Biden, ya muy mayor, tropezando a cada paso y con claros signos de que sus facultades están mermadas, dando ventaja al agazapado Trump. ¿Qué ha sido de la prometedora vicepresidenta Kamala Harris? Netanyahu va a seguir hasta que nada quede en pie en Gaza, sabiendo que cuando todo acabe se va a enfrentar a numerosas causas judiciales y a la explicación a su pueblo de la imprevisión en el ataque de Hamás. También con una probable sentencia por genocidio en el tribunal de La Haya. Solo el diálogo, la negociación y una fuerte presión internacional pueden parar esta sangría.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

