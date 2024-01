Preocupante proyecto hidráulico

Las instituciones y las fuerzas políticas aragonesas no pueden admitir que la desmesurada influencia de los separatistas sobre el Gobierno de España se aproveche para promover, desde Cataluña, obras hidráulicas que vayan en contra del criterio de planificación conjunta y coordinada de los recursos de la cuenca del Ebro, menoscabando los intereses de nuestra Comunidad.

El proyecto anunciado por la Generalitat para llevar agua desde el Ebro a los riegos del Priorato ha hecho sonar con toda razón las alarmas en Aragón.

La sequía persistente que se vive en gran parte de España ha dado pie a que, en los últimos meses, hayan surgido en Cataluña iniciativas respecto a la gestión del agua del Ebro que no pueden dejar de inquietar a nuestra Comunidad. La Generalitat, acertadamente, descartó el trasvase al área de Barcelona que proponían varios colegios profesionales, pero promueve en cambio unas obras que llevarían un caudal de cinco hectómetros cúbicos del Ebro a los embalses del Priorato. Ese proyecto no entra en la actual planificación de la CHE, vigente hasta 2027, y solo podría acometerse si se incluyera, tras los oportunos estudios, debate y toma de decisiones, en el plan de 2028, lo que no ha impedido al consejero catalán David Mascort prometer a alcaldes y agricultores del Priorato que se realizaría en 2026 y 2027. Por otro lado, la propuesta puede esconder intenciones trasvasistas, ya que permitiría llevar los caudales solicitados al área de Reus. Preocupa que en un momento en el que el Gobierno español depende por completo de los votos de los separatistas catalanes y en el que Pedro Sánchez les está haciendo concesiones de todo tipo que hace poco resultaban inverosímiles, la política hidráulica, esencial para Aragón, cuyo desarrollo requiere importantes aportes hídricos, caiga también en el torbellino de acuerdos políticos improvisados y negociados al margen de las instituciones comunes y de los intereses generales.

Vacuna contra la gripe

Tradicionalmente se recomienda la vacunación contra la gripe para las personas que pueden resultar más vulnerables a causa de la edad o de enfermedades previas. Pero el alcance de la epidemia este invierno ha llevado a ofrecer la vacuna a toda la población. Tal vez sería buena idea que las próximas campañas se abran desde el comienzo a todo el mundo, para contribuir así a frenar situaciones de saturación en el sistema sanitario.

Residuos ilegales

La Guardia Civil ha conseguido detectar y demantelar una red que transportaba ilegalmente residuos procedentes de Francia para depositarlos en vertederos aragoneses. Esta práctica puede ser muy peligrosa para el medio ambiente, ya que se hace al margen de los necesarios controles que requiere el tratamiento de residuos. Aragón, por su extenso territorio, debe vigilar para no convertirse en el basurero de Europa.

Relevo en Guatemala

Lo sucedido en Guatemala, donde diputados de la legislatura saliente intentaron impedir la toma de posesión del nuevo presidente, Bernardo Arévalo, recuerda las maniobras del entorno de Trump en 2020 para no reconocer su derrota electoral. La democracia exige siempre un escrupuloso respeto a las formas y a los procedimientos que sirven para canalizar la voluntad popular, evitando situaciones confusas y muy peligrosas.