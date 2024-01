Cartas al director de HERALDO: Personas que hacen un mundo mejor

Personas que hacen un mundo mejor

El pasado 30 de diciembre, en La Puebla de Híjar (Teruel), ocurrió un acontecimiento que merecería haber sido noticia. Vicenta Esteban Gracia decidió, tras 42 años de servicio como empleada municipal, dejar el tajo, que significa jubilarse.

Y lo hizo siguiendo al pie de la letra el origen de esta palabra, es decir, celebrando con júbilo lo conseguido a lo largo de su vida. Para ello, invitó a todo el pueblo y redolada a tomar un vermut en el centro multiusos del Charif. Pero se preguntarán, ¿quién es Vicenta? Vicenta es la persona a la que se recurría cuando fallecía repentinamente un familiar y había que enterrarlo, cuando había que buscar una partida de nacimiento, quien ayudaba a los mayores que vivían solos a realizar los trámites administrativos, quien durante la pandemia animó a los vecinos a través del altavoz municipal y quien daba los pregones más dicharacheros del mundo. Desde su mostrador en la oficina municipal escuchaba tu problema y ella te decía "no te preocupes, hijo mío". Y salías del ayuntamiento con el convencimiento de que movería cielo y tierra para ayudarte. Durante días, de forma silenciosa y organizada, su familia y amigos han estado preparándole una celebración similar a la del primer día de fiestas. Así, a las doce de la mañana el pueblo se concentró en la puerta de su casa, donde la esperaba una carroza y charanga para llevarla al Charif. Y como en las fiestas, en ese vermut corrió la bebida, comida, hubo discursos, bailes y cadenetas, fotos, bingo y, por supuesto, el acompañamiento de Mickey Mouse, su personaje favorito. Dicen que la palabra del año 2023 ha sido ‘polarización’. Pongamos más Vicentas por el mundo para que la palabra del 2024 sea ‘tolerancia’.

Pilar Royo Lambea. VALLADOLID

El cementerio de Castelvispal

El cementerio de Castelvispal, del siglo XIII, ha sido profanado por la intervención de la Diputación de Teruel. Los restos humanos yacen dispersos por un terreno asolado. Este cementerio está inventariado en el patrimonio arquitectónico del Gobierno de Aragón. El cementerio no es una simple traza arquitectónica de un pasado remoto. Es el camposanto de la parroquia de la Villa de Castelvispal. Aquí reposan sus antepasados, restos confiados al amparo de la Iglesia católica para ser sepultados en terreno sagrado, según sus creencias. El pasado mes de agosto se acudió al obispo de Teruel para obtener su amparo y no se ha recibido respuesta. La profanación enciende la ira de cualquiera. Al César, lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios. Esta intervención es contraria al sentir de la población de Castelvispal, contraria a las normas urbanísticas, porque los escombros se han vertido en vía pública, contraria a la Iglesia, que debería desacralizar el cementerio, ofende los sentimientos religiosos de los cristianos y al sentimiento de humanidad que nos hermana a todos y todas. Por eso pido la ayuda de cualquier persona caritativa no ya para detener este desmán sino para repararlo.

Manuel Joseph Olivé. BARCELONA

No juzguemos a las personas

He visto que en muchos de los deseos para el nuevo año aparece la palabra ‘paz’. Salimos de un año 2023 con un sinfín de conflictos bélicos entre los que destacan la invasión de Ucrania por Rusia y la guerra entre Hamás e Israel con el sangrante sufrimiento del pueblo palestino. Muchas personas me dicen que no pueden hacer nada, a lo que yo contesto que sí. Podemos ampliar nuestro margen de tolerancia y, como nos dice Martín Seligman, creador de la psicología positiva, podemos «no juzgar». No juzgar a tu cuñado, no juzgar a tu vecina, no juzgar a tu compañero de trabajo. No juzgar supone dos cosas: una, separar el hecho de quien lo comete; así, uno que miente no es un mentiroso, sino una persona que ha dicho alguna mentira, en la creencia de que como persona puede cambiar su conducta. Y dos, no juzgar supone comprender, aunque no justificar, las razones que han llevado a esa persona a mentir; quizás ella ha aprendido a mentir porque ha vivido una situación infantil muy dura (¿hubiéramos nosotros sido distintos de haber vivido esa vida de marginación?). Por ello, si queremos ampliar la paz en el mundo comencemos siendo más tolerantes, esto es, aprendamos a no juzgar a las personas, sino los hechos, y a entender las razones por las que lo han hecho. Feliz paz 2024.

Carlos Hue García. ZARAGOZA

La realidad económica

Cuando una escucha en la radio o en televisión que España es el país de Europa con la tasa más alta de pobreza infantil o con la tasa más alta de paro juvenil, no puede por menos que sorprenderse oyendo al señor Sánchez o a sus ministros decir lo bien que funciona España. Una cosa es la macroeconomía y otra la apretada de los hogares españoles. Y otra, la pobreza infantil que ustedes admiten y las fantasías económicas. ¡Qué poca vergüenza! Mire, señor Sánchez, basta de magia, no obligue a los españoles a apretarse el cinturón cuando tenemos 23 ministerios, muchos de ellos inútiles, igual que algunos de los ministros. Empiece a suspender gastos absurdos, mantener tanto ministerio supone muchos sueldos, mucho coche oficial, gastos y mucho asesor inútil, cuando hay funcionarios muy cualificados a los que se tiene postergados. Por si fuera poco, vamos a dar 400 euros a todos los jóvenes que cumplen 18 años para ir al teatro, al cine o a comprar videojuegos. Pues mire, señor presidente, yo también iría más al teatro, pero hay que contar con las posibilidades que uno tiene. Si fuera su dinero podría usted hacer lo que quisiera, pero está despilfarrando el nuestro y pidiéndonos sacrificios a los contribuyentes. Y a la señora Díaz yo le pediría que en lugar de pensar en tanto subsidio, pensara en ayudar a que se creen más puestos de trabajo ayudando a los empresarios, y no ahogando a muchos de ellos, que son pequeños propietarios. Ya sé que no les importa nada lo que pensamos los españoles de a pie; ustedes, a lo suyo.

Mari Carmen Buatas Román. ZARAGOZA

En los pasos de peatones

Sobre los patinetes y las bicicletas, el Ayuntamiento de Zaragoza debería poner en conocimiento de los usuarios que no tienen ninguna preferencia al pasar un paso de peatones sin semáforo. Y en los que hay semáforo de peatones, solo tienen prioridad los peatones. Sí que tienen prioridad en los que hay regulación de bicicletas en los mismos. Por ello, el Ayuntamiento debería hacer una campaña informativa para que se enteren de sus derechos y deberes.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

