Cartas al director de HERALDO: Un triste balance social de nuestra época

Un triste balance social de nuestra época

La sociabilidad humana está influenciada por nuestra biología, cultura y experiencias individuales. Puede verse influenciada por nuestros rasgos de personalidad y puede protegernos de la soledad, la depresión y otros problemas de salud mental.

Pero esta relación de las personas tiene aspectos negativos. Según datos del Ministerio de Igualdad, en 2023 se registraron 55 mujeres asesinadas por violencia de género, seis más que en 2022. El número de menores huérfanos por esta violencia también aumentó, alcanzando los 56, la mayor cifra desde que hay registros. Por otro lado, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, en nuestro país sufren soledad no deseada el 13,4% de la población, representando 6,3 millones de personas. Esta cifra ha aumentado en los últimos años y se estima que seguirá incrementándose. En un estudio de la OMS, la soledad no deseada afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. En países desarrollados la sufren el 20% de la población, pero también es un problema en los países en desarrollo. Las causas son: envejecimiento, cambios en las estructuras familiares, aumento de la urbanización, junto al uso de las redes sociales, que no entienden del roce humano. Es una paradoja, al contar con el mayor número de habitantes en la historia de la humanidad, pero también, observar cómo van creciendo las cifras en violencia de género, los huérfanos que va dejando por el camino, unido a una soledad no deseada que en silencio, va subiendo día a día. Es un triste balance social de este siglo, al que no encontramos solución, porque las prisas del mundo actual son malas consejeras. Los balances económicos no entienden de estos problemas sociales, en un mundo donde el dinero es poderoso caballero, olvidándonos, por el camino, a las personas.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

El correo de los concejales

Nuestros políticos en general se enorgullecen de escuchar a los ciudadanos, sobre todo en las campañas electorales. He realizado un pequeño experimento con el Ayuntamiento de Zaragoza para comprobar qué concejales publican en la web municipal su correo electrónico, la manera más habitual y rápida de contacto. Los datos son verdaderamente pesimistas. Solo el 29% de los concejales publican su correo, 9 de 31. Si analizamos grupo a grupo; el PP, partido que gobierna, solo 3 de 15, el 20%; el PSOE, 5 de 10, un 50%; Vox, 1 de 4, el 25%, y ZEC, ninguno, un 0%. Animo a la ciudadanía a analizar su ayuntamiento y comprobar quiénes quieren escucharnos.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

El compromiso de los sanitarios

Me dirijo a ustedes para compartir una experiencia que ha marcado a nuestras familias y que como abuelo siento la necesidad de contar. Mi nieto, un valiente deportista de tan solo 10 años, se vio involucrado en un grave accidente en el circuito BTT de Gavín, municipio de Biescas, el pasado 27 de agosto. Fue evacuado en helicóptero desde Sabiñánigo al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permaneció quince días en la UCI. Desde entonces mi nieto realiza con coraje y fortaleza un trabajo titánico, impropios de un niño de 10 años, para superar las secuelas del accidente, desde la movilidad hasta el habla. Cada día es una lucha y un testimonio de resiliencia, unido al ejemplo de sus padres, las 24 horas del día en su apoyo y cariño. Quiero expresar mi agradecimiento y admiración al Área de Infantil del Hospital Miguel Servet, al equipo multidisciplinar y al personal sanitario en general, quienes han desempeñado un papel crucial en la recuperación de mi nieto. Cada gesto de cuidado y dedicación ha sido un rayo de esperanza en nuestros días más difíciles. Y quiero reconocer el apoyo invaluable de sus padres, del equipo docente y compañeros del Colegio San Juan de la Peña de Jaca, de amigos y familiares, así como el generoso respaldo del Ayuntamiento de Jaca. Por estos azares del destino, mi nieto tiene que hacer uso de las instalaciones deportivas, necesarias para su recuperación, complejo cuya construcción promoví junto a mis compañeros en el 2007, como edil en el Ayuntamiento de Jaca. Esta vivencia refuerza mi convicción de que no podemos permitir que los poderes públicos reduzcan un solo euro en nuestros servicios públicos, y en especial, la sanidad. Nuestro sistema de salud es modelo a nivel europeo y como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de protegerlo. En este mes de enero, mi nieto Diego se incorporará a la actividad académica normal con sus compañeros de colegio. No quiero finalizar sin expresar de nuevo, en nombre de toda la familia, nuestro más profundo agradecimiento por la labor excepcional y el compromiso ejemplar de todo el equipo profesional que ha participado en el cuidado y recuperación de mi nieto en el Miguel Servet.

Juan David Vila Borines. BARÓS (JACA)

Poner de nuestra parte

Hemos comenzado una nueva andadura. Un año que se presenta difícil, empezando por esta gripe, catarro, covid y todo lo relacionado con ello, que está atacando fuertemente. Estamos sufriendo numerosas bajas en las empresas y los que podemos aguantar trabajando, lo hacemos a medio gas. Necesitamos cargarnos de energía positiva y trasmitir esa sensación de felicidad que ayudará a capear el temporal. La empatía hacia los demás es imprescindible. Pongámonos en el lugar del otro, y no seamos tan exigentes, a veces no se puede hacer más, a pesar de las ganas. No por mucho gritar, te escuchan antes, al contrario, y como yo digo en mi trabajo, «si me hablas a gritos, no te puedo atender». Tenemos muchos días por delante, el año es muy largo, y esto solo es el principio, quedan muchas situaciones difíciles por vivir. Debemos guardar energía para afrontarlo todo. En definitiva, un nuevo reto se presenta ante nuestros ojos, debemos ser sociables y atentos, si lo pensamos bien, no es tan complicado, y contribuimos a generar un mundo un poquito mejor, pero vamos a poner todos de nuestra parte.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Trato desigual

Si un niño, después de la noche de Reyes, se encuentra con una piruleta como regalo y ve a su hermano con varios y grandes juguetes de todo tipo, ¿qué creen ustedes que pensará de los Reyes Magos? ¿Cómo creen que verá a su hermano? ¿Creen que jugarán juntos por aquello de la convivencia y la solidaridad? ¿Se querrán por un igual para crear un ambiente de estabilidad en el hogar? El que quiera entender que entienda.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

