En 2008 empezó la mayor crisis financiera de la historia contemporánea española por el endeudamiento masivo de las entidades bancarias y de ahorros al prestar más dinero de lo que tenían en depósitos y la inacción del Banco de España para frenar los excesos de la burbuja inmobiliaria.

Se llamó ‘rescate bancario’ a las ayudas públicas y fondos prestados por la Unión Europea que fueron inyectados en 2012 a algunas cajas de ahorros y bancos para salvar su quiebra. Para ello el Gobierno asumió un crédito de la UE al Estado español de 43.000 millones de euros (que sigue pagando nuestro país con intereses) y aportó además 58.000 millones de las propias arcas públicas. Ello obligó a una profunda reestructuración del sector bancario (acabando con casi todas las cajas de ahorros) y fuertes costes que recayeron en la sociedad española. Hoy, la gran parte de la deuda de los rescates sigue sin devolverse por parte de algunos bancos. En 2020, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) gestor de los procesos de reestructuración del sistema financiero y de integración entre entidades, señaló que el Estado sólo había recuperado un 10% de lo aportado. En 2022, el 70% de las ayudas públicas dadas se daban por perdidas. Algunas entidades sí devolvieron los rescates, mientras otras siguen sin hacerlo a día de hoy, aunque con la subida de los tipos de interés están teniendo unos ingresos históricos y ya han solventado sus problemas. Pero esta deuda de los grandes bancos es asunto menor en la política española al parecer, pues tras tantos años se acepta que no haya voluntad de devolverla, y el Estado tampoco busca su recuperación. No se entiende que ahora tengamos que seguir recurriendo a nuevos préstamos y no se plantee la devolución obligada de los miles de millones que costaron los rescates bancarios y que siguen generando deuda al país. La gran Banca tuvo en 2022 unos beneficios de 20.850 millones de euros y en el tercer trimestre de 2023 ya habían ganado 19.300 millones superando con creces el cómputo total del año a lo obtenido en 2022. No debe ignorarse. ¿La deuda del sector financiero con el Estado español pendiente de devolución, se va a convertir en perpetua?

