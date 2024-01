La mayor amenaza de 2024

El ser humano es un animal que habla, decía Aristóteles. A la vez es un animal social porque necesita a otros seres humanos para lograr los bienes básicos de la existencia. En consecuencia, la comunicación no es solo un aspecto de la vida en común, sino que es una de sus condiciones fundamentales.

De ahí que sea una dimensión de las relaciones humanas que está vinculada estrechamente a la moralidad; en particular, al concepto de veracidad y al mandato moral de no mentir. Este es el origen de la centralidad del mandamiento ‘no mentirás’ de las diversas tradiciones morales y religiosas. Sin embargo, es evidente la capacidad del ser humano para ocultar la verdad por los más diversos motivos. De hecho, las sociedades occidentales de las últimas décadas se están viendo sacudidas por procesos comunicativos donde ya no impera la presunción de veracidad.

En la esfera política, personajes como Berlusconi, Trump o Boris Johnson han recurrido sin pudor a las mentiras como herramienta para difundir su mensaje y desprestigiar el de sus contrincantes. A este paradigma populista hay que unir las campañas de falsedades y manipulación lanzadas por algunas dictaduras y grupos no identificados. Se difaman los principios liberales y a sus defensores mediante oleadas de desinformación que no pueden ser contrastadas ni contraargumentadas en tiempo real. Frente a la complejidad argumentativa de la prensa y los centros académicos, propagan mensajes simplistas adornados con imágenes muy impactantes. No hay debate público ni control democrático.

Ahora, esta lacra va a más a causa de los avances de la Inteligencia Artificial (IA), que puede generar todo tipo de contenidos falsos, y la expansión ilimitada de las redes sociales más tóxicas. En su afán de crecimiento, las plataformas han adoptado la amplificación de las emociones a través de algoritmos basados en acaparar la atención de los usuarios y en recomendaciones fraudulentas. La consecuencia es que los ciudadanos no controlan lo que ven y se ven sumergidos en conversaciones llenas de polarización y odio.

En un año en que la mitad de la población mundial está llamada a participar en las elecciones de sus respectivos países, el Foro de Davos estima

que el mayor riesgo global reside hoy en la desinformación



Si bien la IA permite resultados muy positivos en distintas áreas, también es capaz de producir contenidos de desinformación en grandes volúmenes. De hecho, ya ha sido utilizada en varios países. El año pasado, en Eslovaquia, un audio falso en el que uno de los candidatos admitía una supuesta compra de votos circuló 48 horas antes de empezar la votación. En Nigeria, se distribuyó propaganda incendiaria a través de Tik Tok. Y en las elecciones de Argentina, tuvo un gran eco una declaración apócrifa de Messi asegurando que votaría por Javier Milei.

Más allá de la dicotomía tecnofilia/tecnofobia, internet ya no es visto como impulsor de la democracia sino como un vehículo de intromisión en el ámbito de la privacidad y en los procesos electorales. Los rápidos avances en la tecnología de IA hacen que sea más barato y más fácil que nunca movilizar voluntades, gracias a generadores de texto, audio y vídeo.

Los intentos de manipular la opinión pública no son algo nuevo. Sin embargo, la mentira y la ‘posverdad’ son hoy formas de propaganda mucho más penetrante pues aprovechan los medios de comunicación de masas digitales. La agresividad de los eslóganes y los mensajes en las redes ha venido a sustituir a los desfiles de camisas pardas/negras por las calles, tan frecuentes en la Europa de entreguerras. El exhibicionismo público y militarista de entonces se ha transformado en un bombardeo de mensajes privados en las redes sociales con el que los populismos y el neofascismo intentan erosionar los valores liberales y ganar elecciones.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por José Javier Rueda)