Cartas al director de HERALDO: Las intenciones de los separatistas

Las intenciones de los separatistas

En los últimos meses se habla mucho en los medios sobre la ley de amnistía, que ha negociado el Gobierno Sánchez con el Sr. Puigdemont, para anular y revertir todo el tema judicial que se puso en marcha a raíz del intento de proclamar la independencia de Cataluña y los sucesos que se produjeron después de esa propuesta.

También se pide por parte del Sr. Puigdemont y los partidos independentistas catalanes y vascos un referéndum para la autodeterminación de esas regiones españolas. Es mucha la presión que ejercen estos partidos sobre un Gobierno débil y que ha apostado por ligar su suerte a los votos y los deseos de partidos separatistas, que parece que quieren romper con la unidad de la nación. Pero muchos ciudadanos nos preguntamos si son reales sus intenciones y están dispuestos a ir hasta el final en sus reivindicaciones. En mi caso personal opino que todo este montaje de esos partidos forma parte de una estrategia que se ejerce desde hace tiempo y que aprovecha cuando el Gobierno central ha necesitado apoyarse en esos partidos para poder gobernar España. Ellos no quieren separarse de España, solamente amenazan, desde hace muchos años, para conseguir privilegios y un trato diferencial como ‘nacionalidades históricas’. Eso que nunca fueron, pero que tergiversando la historia pretenden ser ahora. Y al hilo de estas reflexiones y con los chantajes actuales tanto de Bildu y PNV como las inacabables exigencias del Sr. Puigdemont, me gustaría recordar lo que se dice en el libro ‘El Principito’: "Nadie se hace grande haciendo sentirse pequeños a los demás". Mucho cuidado con las verdades a medias, pues es posible que al final te quedes con la mitad equivocada.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Reclamando mi pensión

Después de ocho meses de espera conseguí finalmente el mes de abril del pasado año empezar a recibir mi pensión. Mi gozo en un pozo: han olvidado incluir la brecha de género y no entiendo por qué es tan pequeña, así que, dentro del plazo establecido y acudiendo a un abogado al que lógicamente pago, presento una queja. A día de hoy, ocho meses más tarde, siguen sin responderme, por lo que por segunda vez acudo a preguntar y me responden que llevan un año de retraso. Mi primer asombro es que ese año es infinito, es decir, por muchos meses que pasen siempre es un año; mi segundo, que me dicen que les escriba una queja para quejarme de que no han respondido a mi queja. Tengo una idea mucho mejor, me han dicho que en Waterloo han abierto una oficina que consigue todo lo que pide, por lo que me voy a dirigir directamente a ellos. Quizás incluso me incentiven por, ilusa de mí, haber vuelto a mi país después de dieciocho años fuera. ¡Qué triste!

Carmen Gros Bañeres. ZARAGOZA

De Muel a Cuarte por el Huerva

Llegué a Cuarte de Huerva sobre las 15.45. Estaba agotado pero satisfecho de la aventura vivida. Aquel día cogí el tren en Zaragoza a las 8.15 y llegué a Muel sobre las 9 y me tomé un café en una tasca del lugar. En el bar solo había un cliente. Le pregunté al camarero si de Muel a Cuarte había sendero por el Huerva, como el que hizo Voluntarios de Muel a Mezalocha, y los dos me dijeron que no lo sabían. Yo lo había mirado en el GPS y solo vi una pista entre la vía del tren y el río, por donde suelen ir las bicis. Pero tenía la esperanza de que, visto el éxito del sendero hacia el embalse, hubieran seguido hacia abajo. Pero no, no había senda. En algunos tramos del trayecto encontré caminos. En otro, huertos. Y en otros, monte bajo muy practicable. En el tramo de Mozota a Botorrita fui por la orilla derecha del Huerva. Aunque fue el más duro, porque tuve que subir cerros y bajar barrancos, para mi gusto fue el más interesante. ¿Y qué decir de los pueblos? Considero que naturaleza es todo. Y aunque lo que más me enamora es el paisaje, también me atrae el contacto con el paisanaje: sus costumbres, sus tradiciones, sus leyendas… Dado que es un itinerario espectacular, tengo que sugerir a quien corresponda que sería buena idea la construcción de un sendero por la ribera del Huerva hasta Muel. Esto, unido a que el tren y el autobús paran en muchos pueblos, pienso que animaría a los senderistas a recorrerlo dándole así más vida a sus habitantes. Más adelante quiero subir de Muel hacia Aladrén por el Huerva, ya os contaré...

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

Presidente desde Waterloo

Mientras Sánchez ríe, muchos españoles nos avergonzamos de lo que está haciendo para seguir en el poder. El presidente real de España ha dejado de ser el Sr. Sánchez para llamarse Sr. Puigdemont. Si el Sr. Sánchez aspira a ocupar un puesto en la Unión Europea, con prestigio, tranquilidad y buen sueldo, debería convocar elecciones más pronto que tarde para no dejar España en ruina económica y moral y con difícil solución. Ha convertido al país en una especie de mercado persa en el que vale todo porque los que lo pagamos estamos paralizados por falta de líderes. No deberíamos estar tan tranquilos sabiendo que nuestro país está dirigido desde Waterloo por un fugado de la Justicia española que recibe concesiones sin que nadie haya puesto una línea roja. El futuro no se puede dejar en manos de quien vende a sus país por un sillón. Nuestra obligación como adultos es no dejar el país arruinado.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

El miedo a volar

Conforme a las estadísticas de la Agencia Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el medio de transporte más seguro es el avión. Mientras la probabilidad de tener un accidente mortal en un avión es una entre once millones, en un automóvil es una entre cinco mil, por lo que es 2.200 veces más seguro el avión, además de otra serie de ventajas. Pero pese a las bondades de este medio de transporte, hay ciudadanos que tienen auténtico pánico a volar. Un miedo que se incrementó en diciembre a raíz del estreno del último filme de nuestro hábil director de cine Juan Antonio Bayona ‘La Sociedad de la Nieve’, sobre el accidente de un avión uruguayo en 1972, relato que deriva en el canibalismo y que ofrece una experiencia emocionalmente impactante. Además, la semana pasada a un Boing 737 de Alaska Airlines en pleno vuelo se le desprendió parte del fuselaje, con el consiguiente peligro para los pasajeros. Así que ahora mismo hay mucha gente que se pregunta, con cierta dosis de pavor, por qué a los aeropuertos se les conoce también con el nombre de ‘terminal’.

Mar Sánchez Ramos. ZARAGOZA

