Cartas al director de HERALDO: Volver a leer a los estoicos

Quizás sea buena idea volver al estoicismo para sobrellevar la adversidad. Y no está mal empezar el año poniendo la mirada en los principios de la filosofía estoica y encontrar el camino para enfocar bien la vida sean cuales sean las circunstancias.

Hemos acabado el 2023 atrapados en noticias de guerras tales como la de Israel y Hamás en la franja de Gaza, que ya lleva tres meses desde su comienzo; otra, que cumplirá dos años en febrero del 2024, es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Además, estamos viviendo decenas de otros conflictos armados. Nos sentimos saturados al ver por televisión y al leer en la prensa noticias de muerte y destrucción, y, sin embargo, todo sigue sin que parezca que las cosas vayan a cambiar mucho con el comienzo de un nuevo año.

No sé si, como decía el filósofo inglés Hobbes, las raíces de la guerra están profundamente arraigadas en nuestra historia evolutiva o bien si, como reza otra teoría, los enfrentamientos son un producto del desarrollo de las sociedades al abandonar el nomadismo. En vista de que vivimos sumidos en la incertidumbre, se me ocurre que leer las teorías de escritores estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio podría ser una guía para una buena vida. Parece que hoy en día este sistema de pensamiento sigue vigente y puede aportar reglas comprensibles para vivir mejor, poniendo freno a los pensamientos negativos.

Hemos de intentar mantener un estado de ánimo adecuado cualquiera que sea la adversidad que podamos experimentar. Tal vez, virtudes como el coraje nos permitan ser mejores ciudadanos y nos ayuden a no frustrarnos cuando las cosas no salgan como esperamos.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Pintadas en las persianas

Por fin la Policía Local ha pillado a dos de los grafiteros que han sembrado Zaragoza de esperpentos, incluida la persiana de mi local. En su día estuve pensando en poner una denuncia para que en el caso de que lo pillaran pudieran juzgarlo, pero veo que no sirve de nada, que una vez pasado por el juez lo ha puesto en libertad a la espera de juicio, en vez de hacerle pasar un rato en la trena. Así nunca se pondrá fin a esta invasión. No hay nada mas deprimente que pasear por mi barrio cuando están los comercios cerrados, con todas las persianas vandalizadas y que no vamos a limpiar para no dejarles un lienzo nuevo, aunque esta gente no tiene escrúpulos y se pintan unos encima de otros. El Ayuntamiento procura repintar las fachadas, pero sin ningún acierto, a veces pienso que es mejor dejar la firma que pintar un pegote que ni se aproxima al color del fondo, con el dinero que le cuesta. Alguno ha decidido no limpiar más la fachada de su negocio (conozco dos). Podría pensarse en unas bonificaciones fiscales para las comunidades de vecinos o negocios que limpiaran sus persianas ante la gran proliferación de los últimos meses y la poca eficacia o presencia policial, sobre todo por las noches, para amortiguar un poco semejante desmadre.

Antonio Márquez Gasca. ZARAGOZA

Respeto entre culturas

Las culturas todas son bellas, hermosas, con enseñanzas que a su vez llenan la de uno y nutren el pensamiento y la forma de ser de las personas. Dentro de cada una se encuentran sus religiones. Todos tenemos la nuestra, seamos o no creyentes pertenecemos a una cultura. Todas ellas son únicas, ninguna es más ni menos; son, que es lo importante. Sabiendo esto, tenemos que ser capaces de respetarnos los unos a los otros, porque todos somos dignos de ser respetados. Que la pobreza, el estatus social, la diferencia de opinión... no sean obstáculo ante él. Con el respeto hacia los demás nos respetaremos a nosotros mismos y con esa forma de actuar seremos respetados. Somos un mundo en el que lo primordial es la convivencia entre la diversidad de pensamientos, solo debe de primar el respeto y la comprensión entre todos. Ojalá pudiéramos llegar a comprender tan solo esto de tanto y mucho que tenemos a nuestro alrededor. Empezaríamos a ser un mundo mejor y mejores.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Solidaridad interesada

Cuántas veces, en los últimos tiempos, hemos escuchado hablar de ‘solidaridad’ como estímulo que sensibiliza la adhesión circunstancial de las personas hacia ciertos colectivos, y que suele prodigarse en fechas tan significativas como las navideñas. Precisamente en estos días hemos visto cómo al presidente de la Generalidad le ha faltado tiempo para clamar al resto del país por este estímulo sensibilizador, ante la prolongada sequía en la comunidad catalana. Sorprende esta petición del presidente catalán cuando es conocida la permanente actitud insolidaria de los responsables separatistas catalanes, a los que el Ejecutivo central viene premiando, cual estirpe privilegiada, con ingentes cantidades de dinero y otras prebendas, en pago a su apoyo electoral. Las exigencias secesionistas en el fondo no dejan de ser una desmesurada ambición por los jugosos ingresos que perciben de un Estado al que repudian. Dinero que el Gobierno catalán derrocha en fines poco claros, proliferación de embajadas, subvención de grupúsculos secesionistas, infraestructuras para el adoctrinamiento en el odio hacia España, etc., mientras tratan de crear una ficticia marca identitaria que los diferencie del resto de España, descuidando la atención de las verdaderas necesidades ciudadanas, la gestión y mantenimiento de recursos, la búsqueda del bienestar social y la aplicación de planes adecuados de enseñanza. La ambición egocéntrica del Gobierno catalán no es algo que ante una determinada necesidad local pueda promover la solidaridad nacional y una buena interrelación autonómica.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

El orín de los perros

En el barrio de las Delicias veo muchísimas zonas bajas de las paredes que han sido orinadas por los canes, haciendo que se vayan deteriorando tanto el cemento como los elementos de metal. Y lo peor es que sus dueños no se molestan en echar agua con el aditivo correspondiente para que el orín no corroa. Y la defecación de los mismos es cuenta igual, la hacen a sus anchas sin respetar las aceras, y si andas sin mirar al suelo en cualquier momento el patinazo es morrocotudo. Señores dueños de los perros, cuando los pongan a orinar al salir a la calle, una vez acabado echen el líquido para que no corroa nada; y las cacas, hagan el favor de recogerlas, pues su libertad acaba donde comienza la mía.

Santiago Gimeno Val. ZARAGOZA

