Virus y mascarillas

Sanidad decidió ayer a última hora imponer el uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios a partir de mañana ante el repunte de infecciones por virus respiratorios. El Ministerio adopta la medida tras no alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas en el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud celebrado por la mañana. La obligación afecta solo a hospitales y centros de salud. En Aragón, el Gobierno ya había dictaminado que la medida se implantara en las salas de espera desde hoy. El consejero aragonés de Sanidad, José Luis Bancalero, acusó a la ministra Mónica García de «oportunismo político». Tras la experiencia sufrida con la covid-19, resulta aún hoy incomprensible la incapacidad para lograr acuerdos entre el Ministerio y las autonomías que garanticen los servicios básicos de salud pública del país.

La incidencia en Aragón de infecciones respiratorias agudas (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) sigue aumentando y se prevé que el pico se alcance en dos semanas, según ha indicado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán. No obstante, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha querido lanzar un mensaje de «tranquilidad», aún reconociendo que «el sistema se ha tensionado, las plantillas son muy justas, las bolsas en categorías como Medicina o Enfermería están a cero y no hemos podido contratar para hacer sustituciones». Resulta sorprendente la falta de planificación nacional, a pesar de que todos los años se registra una gran tensión asistencial por la cíclica epidemia estacional de virus respiratorios. Tanto a nivel estatal como autonómico, el Sistema Nacional de Salud evidencia unas deficiencias estructurales similares, especialmente en los ambulatorios. Los expertos vienen insistiendo en que es preciso reforzar los servicios de salud pública y fortalecer la atención primaria.

La DANA pierde fuerza

La llegada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que entrará por el Cantábrico a España ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología active para mañana un aviso por nevadas en el Pirineo oscense y en las Cinco Villas. No obstante, las previsiones que apuntaban a que la nieve podría llegar incluso a la ciudad de Zaragoza se han desinflado en las últimas horas. Hay que mantener la prudencia, pero sin alarmismos.

Los apoyos de Sánchez

Junts ha decidido votar no a tres decretos propuestos por el Gobierno de Sánchez, con lo que no prosperarán aspectos como las subvenciones al transporte público, en caso de que el miércoles no haya un cambio de última hora. Los socialistas creen que Puigdemont quiere marcar así distancia con ERC. Se daba por hecho que la legislatura iba a ser agitada, pero el gran revés parlamentario para el PSOE puede llegar en la primera gran votación.

El káiser del fútbol

Franz Beckenbauer, uno de los mejores futbolistas de la historia, ha muerto a los 78 años. Leyenda de la selección de Alemania y del Bayern Múnich, ganador dos veces del Balón de Oro (único defensa en contar con dos galardones), logró conquistar el Campeonato Mundial como jugador (1974) y como seleccionador (1990). Como futbolista, personificó el dominio alemán en el fútbol mundial durante los años setenta.