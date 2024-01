Los errores del bikini

Tenga usted siempre presente que de los errores se aprende. Se lo demostraré con lo mío: algunas curiosidades en la formación de palabras.

Si le pregunto la razón por la que hablamos de bikini y de monokini, es muy posible que espere un sobresaliente: "Vaya tontería; el bikini se llama así porque tiene dos piezas y el monokini porque consta solo de una pieza inferior". Sí, pero no. ¿Qué significa, entonces, kini? Pues es que no significa nada de nada, fundamentalmente porque no es ninguna palabra.

El inventor del bañador de dos piezas lo llamó bikini para que todo el mundo lo asociase con el exotismo de la isla paradisíaca que lleva dicho nombre y en la que se realizaron pruebas nucleares muy explosivas y peligrosas -casi tanto como el propio bikini-. Cuando una osada señora se atrevió a ponerse solo la parte inferior, la mente del hablante se puso a funcionar: aunque el bi- de bikini no significaba nada, la suerte estaba echada; si al bikini se le llamaba así y constaba de dos piezas, pues pareció lógico que, si la prenda se quedaba en una sola, se le denominara monokini. Este proceso, puesto en marcha a través de la etimología popular, ya no tenía freno: trikini, burkini, tankini, lesskini…

Y no es caso único: billón y trillón se crearon, por parejo camino, a partir de millón; y trillizo o sextillizo, a partir de mellizo. En el fondo, todas estas palabras son bello fruto de falsos análisis: son errores creativos.

Como diría el loco: error confesado… ¡ya está perdonado!