Cartas al director de HERALDO: No todos somos guerreros

No todos somos guerreros

Finalizada la época de fraternidad que es la Navidad, vemos como las personas se matan entre sí por cuestiones de ámbito territorial. No es nada nuevo; el pasado siglo XX es un buen ejemplo. Al mismo tiempo se abre camino el pacifismo. "No todos somos guerreros", dicen algunas personas que podrían estar involucradas.

La cuestión parece requerir contestar a la pregunta de si el bien que se defiende, y se está poniendo en riesgo, es lo suficientemente importante para que la persona ponga en riesgo su integridad física o su vida. En general, la sociedad sólo exige "dar la vida" cuando el bien afectado es un bien común a todos, con afección fundamental o vital al desarrollo de la vida de las personas. La pérdida del territorio supone la desaparición de uno de los factores básicos para la existencia de la nación, ese concepto personal y espiritual que persigue organizar la comunidad para facilitar el futuro que ella desea. La nación supone compromisos, todos ellos de ayuda mutua; de pasado por los hechos comunes vividos; de presente por la ayuda mutua que nos proporcionamos; de futuro por la seguridad que nos garantizamos. ¿Acaso el pacifismo no aboga por la ayuda a la persona más débil? Creo que sí. Claro que cualquier conflicto debe resolverse mediante la palabra y el acuerdo, pero eso no es lo que ahora se trata, ahora ya estamos físicamente agredidos. Es cierto, no todos somos guerreros. Pero, cuando ya existe la agresión sólo puede existir la defensa, una defensa que será proporcional y de entidad suficiente para eliminar la afrenta y asegurar que al menos en el futuro inmediato no volverá a repetirse la agresión. No parece comprensible, que ante la agresión a la nación, haya quien considere no participar porque "no todos somos guerreros".

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

La buena educación

"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo". Es una cita archiconocida de Nelson Mandela. "El objeto de la educación es mostrar a la gente como aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es el adoctrinamiento". Esta cita es del filósofo Noam Chomsky. El último informe Pisa en nuestro país ha puesto en evidencia a los lugares donde el adoctrinamiento es su principal objetivo. Las competencias de Educación fueron cedidas en su totalidad por el Estado a las comunidades autónomas, hace ya muchos años, y demasiado alegremente, a mí entender. Y traen en algunos casos estas consecuencias. Cuando se está más pendiente de adoctrinar, la verdadera educación va perdiendo su esencia, y consigo se ve mermada la libertad de pensamiento que toda buena educación debiera llevar. Y la sociedad en definitiva va perdiendo libertad. No se comprende que personas nacidas en democracia en España se sientan oprimidas y faltas de libertad, sino es más que a través del adoctrinamiento. Y eso tiene muy difícil vuelta atrás. Nuestros hijos, los hijos de Aragón creo que tienen mayor libertad de pensamiento que en otros lugares de España. Bendita sea la buena educación, y que no se le da en mi opinión la importancia que merece.

A. Javier Dieste Torres. ZARAGOZA

Año nuevo, vida nueva

Comienza un año nuevo. Se terminan las fiestas de Navidad. Y una vez más tenemos la oportunidad de decir y hacer ‘Año Nuevo, Vida Nueva’. Es el momento ideal para empezar a comer de forma sana y consciente, de abandonar el hábito de fumar, de hacer ejercicio. Una nueva oportunidad de cerrar etapas para que otras nuevas puedan empezar. De hacer cosas diferentes como aprender un idioma, conocer gente nueva, aprender a poner límites, a decir que no y a cultivar una sana autoestima. Un nuevo año en el que trabajar en uno mismo y lograr la paz interior para que no haya guerras en el mundo. Adquirir el hábito de la meditación y conocerse más y mejor, para poder querernos y proyectar lo mejor de cada uno. Superar el estrés, la ansiedad y la depresión viviendo en el presente. Establecer relaciones sanas y un uso más equilibrado de las nuevas comunicaciones. En fin, un año más para vivir en plenitud. Feliz Año 2024.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Profesionalidad

Quiero expresar mi agradecimiento a los trabajadores del Hospital Nuestra Señora de Gracia (Hospital Provincial) por el trato recibido por mi padre durante su enfermedad. Ingresamos en el Hospital el 8 de diciembre, tras un ictus masivo, en la planta de ortogeriatria y posteriormente nos trasladaron a la planta de geriatría y después a la planta de cirugía, donde finalmente falleció el 30 de diciembre. Quiero destacar la gran profesionalidad y sobre todo el cariño con el que se trata en dicho hospital a las personas mayores, tanto geriatras, como residentes de geriatría, enfermería, TCAES, celadores etc. Un abrazo por su buen hacer a todos ellos

Carmen Untoria Agustín. ZARAGOZA

Un futuro negro

El futuro del ser humano cada día se deteriora más por muchos avances que se consigan, tanto en la industria farmacéutica como en digitalización. Estos avances no servirán de mucho si no hay entendimiento para poder vivir en este planeta. Casi todos sabemos que la ley del más fuerte, tarde o temprano tiene un final amargo y destructivo. Esta estrategia es la que están empleando los políticos cuando no pueden conseguir sus objetivos. El asalto al Capitolio en Estados Unidos ha motivado a personajes con mente destructiva en todo el mundo a seguir por ese camino. Se sienten protegidos y respaldados por un núcleo de ultras que están en la sombra. Si no somos capaces de detener a estos desertores de la Constitución en este país, más pronto que tarde tendremos amotinamientos y desgracias personales por tener ideas distintas a las suyas. La mayor responsabilidad la tiene el Partido Popular, que está apoyando y justificando todos estos actos delictivos de su aliado. Cada día que pasa con la alianza con Vox, el señor Feijóo pierde confianza de los ciudadanos. Hasta él mismo se da cuenta cuando se mira al espejo que este camino se le está haciendo muy largo. Señor Feijóo, ¿hasta cuándo está dispuesto a llevar en la mochila a un contrincante que se le está comiendo el pan? Reaccione pronto o se quedará sin pan y sin mochila. Los ciudadanos necesitamos bienestar social y económico; no queremos saltadores de caminos como se hacía antiguamente. Las últimas imágenes violentas que hemos presenciado y los comentarios verbales emitidos son un reflejo de lo que es Vox.

José Sierra Calco. ZARAGOZA

