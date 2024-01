Esto ya lo hemos visto

Con el sistema de salud, en Aragón y por toda España, agobiado por el gran número de pacientes con infecciones respiratorias, las autoridades sanitarias multiplican las recomendaciones a la población. Que nos pongamos otra vez mascarilla, que nos lavemos las manos, que bebamos agua, que no llevemos a los niños al colegio si estornudan o tosen, que ventilemos las habitaciones... y, sobre todo, que no vayamos al médico ni menos a urgencias al buen tuntún, sino solo si nos encontramos pero que muy mal. La cosa tiene un aire de ‘ya visto’, solo falta que salga el doctor Simón en la tele a contar olas. O el doctor Sánchez a doblegar curvas. Pero tienen razón, cada uno debe hacer su parte. El sistema sanitario, atender y tratar a los enfermos. Y el ciudadano, procurar no contagiarse ni contagiar a los demás y hacer un uso responsable de los servicios médicos. Está claro, aunque tampoco hubiera estado mal insistir más a su debido tiempo en la campaña de vacunación. Pero al ciudadano aragonés y español le gustaría que esas autoridades sanitarias que tanto recomiendan hubieran estado más espabiladas. Ya se sabe que las infecciones respiratorias se van a disparar por estas fechas. Y, consiguientemente, la demanda de asistencia médica. ¿No podrían haber tomado medidas con tiempo, antes de que llegasen los momentos más críticos? ¿Hay que esperar a que se acaben las vacaciones navideñas para que la ministra y los consejeros empiecen a moverse? Hoy se reunirán al fin, tomarán medidas y seguro que nos darán sabios consejos.