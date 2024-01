Cartas al director de HERALDO: De Zaragoza, 'la Harta' al estilo brutalista

Zaragoza era conocida en el siglo XVI como ‘la Harta’, harta de prosperidad, de comercio, de industria y de palacios, hasta 200, de los que quedan pocos. Los zaragozanos estamos hartos ahora de la suciedad de las calles, del mal estado de las aceras, de las peleas callejeras, de ruidos, y nos hartamos hasta hace poco de la larga huelga del transporte público. En el siglo XVI las calles de Zaragoza eran estrechas pero limpias, la más ancha el Coso y en 1525 el embajador veneciano Andrea Navaggiero alabó sus hermosas casas de ladrillo. Entonces la ciudad contaba con unos 25.000 habitantes. También se dijo que Zaragoza era ‘la Florencia de España’, de lo que hoy no podemos presumir porque a la cultura se le da poca importancia. Y un pueblo inculto es fácilmente manipulable por los que mandan. Las iniciativas particulares cuestan mucho dinero y reciben respuesta insuficiente del gran público. De lo que no escaseamos es de edificios de estilo brutalista, que sacan gran partido del hormigón. Brutalismo: movimiento arquitectónico que enfatiza la naturaleza expresiva de los materiales. El brutalismo explora las posibilidades del hormigón como el elemento plástico y moldeable que es. Los edificios brutalistas no son ligeros, pero eso no quiere decir que no tengan poesía en su forma, afirma un historiador. Su nombre hace referencia al material, ‘béton brut’, cemento bruto. Edificios brutalistas en Zaragoza son la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la de Santa Gema, la de San Francisco de Asís, el Centro de Clasificación Postal de Correos, el parque de Roma, el edificio de viviendas en avenida de Goya, 87-89, el complejo industrial de Pikolín, el Museo Pablo Serrano, el Centro de Historias, la Facultad de Matemáticas.

Antonio Nadal Pería

Zaragoza

El servicio Bizi

Quería mostrar mi preocupación con las declaraciones de la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza en las que daba por hecho que el nuevo servicio de alquiler de bicicletas que va a salir a licitación en 2024 aumentaría el coste para los usuarios. Lo justificaba porque las bicicletas iban a ser eléctricas y aumentaría la red a otros barrios. Quiero recordar que el PP bloqueó la ampliación de las estaciones con un recurso cuando estaba en la oposición. Para que el servicio sea atractivo debe ser asequible, una condición que cumple el actual con matrícula de honor. No entiendo que se vayan a poner bicicletas eléctricas (contaminan más por las baterías) y no favorecen tanto el ejercicio en una ciudad llana como Zaragoza. No quiero una nueva concesión con precios abusivos, como las empresas de patinetes que se instalaron en Zaragoza como champiñones y que nos han ido dejando por falta de demanda. Actualmente se paga una cuota anual que no llega a los 40 euros por usar Bizi Zaragoza y si se superan los 30 minutos se pagan 50 céntimos que te dan derecho a usar gratis la bicicleta dos horas. Los servicios gestionados por el Ayuntamiento tienen que ser asequibles y destinados a todos los ciudadanos y no sólo a los más pudientes. Especialmente, cuando fomentan el ejercicio y luchan contra el calentamiento global. Espero que el beneficio para las concesionarias no sea el motor del Ayuntamiento y sí la sostenibilidad y la ayuda a los ciudadanos.

María Peña Sancho

ZARAGOZA

Estimulación transcraneal

El uso de la estimulación magnética transcraneal profunda fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en 2013 y varios años después por la Agencia Europea del Medicamento. El hospital Clínico Lozano Blesa tiene la posibilidad de adquirir esta máquina de estimulación magnética transcraneal profunda de última generación, cedida por la empresa israelí Brainsway, y que tiene evidencias científicas de mejoría en enfermedades psicológicas y neurodegenerativas como depresión, todo tipo de ansiedad, migrañas, fibromialgia, alzhéimer, párkinson, toc, etc. En España solo hay cinco máquinas de última generación y todas en centros privados, en las que el tratamiento es muy costoso. Dicho esto, el doctor Juan Calatayud, jefe de Neurocirugía del hospital Clínico, está haciendo lo imposible por incorporar esta máquina al sistema sanitario público, ya que sería un avance importantísimo. Otras personas de la cartera de servicios del Clínico no han visto ‘viable’, durante dos intentos, la puesta en marcha de la máquina. Me parece una vergüenza que esta máquina no esté en funcionamiento desde mayo del 2023 para la ciudadanía. Al final, a los políticos se les llena la boca al hablar de invertir en salud mental, y aquí tienen los resultados.

Hugo Segura Pérez

ZARAGOZA

Nacieron dos reyes

Fue un mes real. Durante la guerra civil española, en enero de 1938, nacieron dos reyes. Uno de ellos, don Juan Carlos I, reinó muchos años en España y ahora ha cumplido 86 años, por lo que le felicito. Una vez coincidí con él en un acto de la Real Academia Española y en el picoteo que siguió nos tomamos un vaso de vino mano a mano, en plena campechanía, cuando supo que, en el mismo mes y año que él, había nacido una persona que desde hacía mucho tiempo decían que se parecía bastante a mí. Era el rey Melchor de la excelente Asociación Aragonesa de Padres de Niños con Cáncer (Aspanoa). En fin, es pura realidad.

Ángel Hernández Mostajo

ZARAGOZA

Odio desenfrenado

Unos energúmenos colgaron y apalearon un muñeco que representaba a Pedro Sánchez frente a la sede nacional del PSOE en Nochevieja. Ese acto es un delito de incitación al odio de libro. El PP, una vez más, ante agresiones sufridas por los socialistas, se ha puesto de perfil y ha condenado el acto con la boca pequeña, no sea que se cabree su socio de ultraderecha y le fastidie el gobierno de algunas comunidades y municipios. Deberían pensar que, si esto sigue así, el PP también puede ser un día objetivo de otro tipo de energúmenos y entonces reclamará la condena sin paliativos del partido socialista. De momento, la Policía Nacional ha llamado a declarar al responsable de la convocatoria, pero no es suficiente. «Cuando nuestro odio es violento, nos hunde incluso por debajo de aquellos a quienes odiamos» (Rochefoucauld). Esta expresión es demasiado sutil para la gentuza a la que vimos apalear al muñeco en las imágenes grabadas.

Martina Pellejero Cuéllar

Zaragoza