Hace unos días visitó el Caixaforum de Zaragoza la bailarina y coreógrafa Rocío Molina. Ella, toda una medalla de Oro de las Bellas Artes, se excusó brevemente porque –dijo– se expresa mejor con la danza que con la palabra. Para armar su discurso y explicar el trasfondo de su trabajo, compartió una serie de referencias inspiradoras, títulos, frases y nubes de ideas, que guardaba celosamente en su portátil. No, no era una documentación vana de esas de Wikipedia; todo lo contrario: eran citas trabajadas y medidas, que evidenciaban sus muchas lecturas.

Recuerdo alguna sentencia modernísima del ‘Cántico espiritual’ de San Juan de la Cruz ("me hice perdidiza y fui ganada") y referencias también al trabajo de Baryshnikov, quien –por cierto– se postró a los pies de la Molina tras una actuación en Nueva York. El caso es que una de las frases que recuerdo es tan simple como: "El goce decepciona; la posibilidad de goce, no". Este principio, que sin ser consciente he aplicado tantas veces en mi vida (lo de concretar se me da bastante mal), creo que también me sobrevenía en la mágica víspera de Reyes. De pequeño disfrutaba más de la ansiada cabalgata, de los preparativos de la viandas para los camellos o de los nervios al meterse uno en la cama, que del propio día de Reyes. Sí, abrir los regalos estaba muy bien, pero ya era una concreción y no esa posibilidad infinita de ensueño. En fin, ya sea hoy o mañana, disfruten. Disfruten con la misma ilusión de los niños. Y gocen. Gocen con la posibilidad o con la realidad, lo que ustedes prefieran.