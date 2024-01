Ovejas eléctricas

Veo la película ‘Blade Runner’ por enésima vez. Es uno de esos clásicos que han superado en fama a la novela (de Philip K. Dick) en la que está basada. El viejo mito de Pigmalión, que no es otro que el de la criatura que se rebela ante su creador para querer ser como él. Le pasó al viejo Yavhé con Adán, con Eva, y sobre todo con el bello entre las tinieblas, aquel Luzbel que fue castigado con el fuego eterno, como ya su nombre presagiada. "Yo os habría hecho dioses", les decía a los incautos humanos en la tragedia de Lord Byron de título ‘Caín’. Byron murió queriendo ser dios, pero de unas fiebres y en una guerra. De poco le sirvió cruzar la laguna veneciana hasta la isla de los monjes armenios para leer sus libros. Ni a su amigo Shelley salir al mar en plena tempestad, creyéndose el holandés errante en la Liguria. Tampoco a Hölderlin le sirvió de mucho reconocer que "el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona": perdió la razón y vivió gracias a un carpintero que lo recogió en la calle. Soñamos con la divinidad, aceptamos el oro, el incienso e incluso la mirra aunque no nos sirvan para nada, porque así creemos que vamos a sortear la guadaña. Hasta el más millonario entre los millonarios quiere establecer una base en Marte, para huir de este mundo y acercarse a su concepto de inmortalidad. Pobre replicante vendedor de coches eléctricos y hacedor de cohetes que estallan en el aire. No sabe que quien osa robar el fuego de los dioses es castigado por ello y por ellos.

Ana Alcolea Escritora, premio de las Letras Aragonesas 2019