Cartas al director de HERALDO: Y la música electrónica, ¿para cuándo?

Soy un joven ya maduro de 55 años que echo en falta música dance en Zaragozal. En la era del reagetton, son pocos los Dj’s que en locales de nuestra ciudad ponen temas de música dance. Recuerdo fiestas del Pilar, donde ‘disc jokckeys’ de prestigio mundial visitaban Zaragoza. He podido ver y disfrutar a Dj Tiesto, David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Dj Nano y Brian Cross. Ya sé que muchos dirán que ya hemos recuperado el ‘Monegros Dessert Festival’, pero esa electrónica es muy extrema para muchos y para disfrutarla hay que desplazarse de la capital. En estos días que estamos leyendo mucha información sobre nuestro prestigioso festival Vive Latino, yo lanzo esta sugerencia: ¿Por qué no se aprovecha la logística, el entorno y la planificación del Vive Latino para organizar un festival de música dance? Unos días antes o después de ese evento, con el escenario y servicios ya montados, se podría organizar un ‘Ebro Beach Festival’ (por hacer un símil con el prestigioso ‘Barcelona Beach Festival’). No olvidemos lo bien comunicada que está Zaragoza con las ciudades más importantes de España; estoy seguro que acudirían muchos jóvenes a este evento. Además, es un ejemplo de éxito de este tipo de música ver cómo se llena el concierto ‘Independance’ celebrado durante las fiestas del Pilar. Entiendo que los cachés’ que piden algunos de los nombres anteriormente citados son exagerados y pueden salirse de los presupuestos de un evento nuevo y sin saber la respuesta del público, pero hay otros Dj’s, que podrían ser más accesibles: Nervo, Steve Angello, Marshmello, W&W, Timmy Trumper, Lost Frecuencies, Quintino, Alesso, Oliver Heldens, Robin Schulz, Morten, etc. La música dance también debería tener cabida en Zaragoza.

Ángel Moya González Zaragoza

Lambán en Madrid

El pasado 3 de octubre prometió su cargo como senador autonómico de Aragón D. Javier Lambán. El mismo día en el que el PP defendió su moción a favor de garantizar los principios constitucionales y recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional. Salió adelante con los votos del PP, Vox y UPN, votaron en contra el PSOE y los demás partidos de izquierda. Durante mucho tiempo ha estado el Sr. Lambán, por los cuatro puntos cardinales de Aragón, pregonando sus diferencias con su presidente, Sr. Sánchez, como uno de los pocos barones del PSOE que estaba en contra. Esas diferencias, entre otras muchas más, dejaron a Teruel sin su Agencia Espacial, a Zaragoza sin su fábrica de baterías y a Huesca sin la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, por citar lo más notorio. No sé cuántas más ocasiones tendrá el Sr. Lambán para demostrar todo lo que aquí en Aragón ha pregonado, pero lo cierto es que cuando ha llegado a Madrid... En Aragón, unos sentimientos y convencimientos, y al llegar a Madrid, cambia... ¿de chaqueta, de ropa interior? El Sr. Lambán puso la semilla en su partido para, además de no hacer nada, hacer todo lo posible para que no se construyera la nueva Romareda. Alguien debería recordarle la aportación de su partido al Real Zaragoza en los tiempos de los señores Agapito Iglesias, Marcelino Iglesias, el catedrático Eduardo Bandrés, entre otros ilustres, que llevaron al club a la quiebra. Afortunadamente, quedan personas en Aragón con altura de miras y personalidad, como el Sr. Alierta y quienes le acompañaron para entre todos evitar la desaparición del Real Zaragoza. También puso la semilla en Aragón TV para alabar todo lo posible aquello que hacía y decía el PSOE y minimizar todo aquello del PP. Por sus hechos los conoceréis. P. D.: Al Sr. Lambán le deseo una rápida recuperación.

José Miguel Plaza Vilalta Casetas (Zaragoza)

A los PAS y los TEA nos toca sufrir más

Anoche estaba durmiendo plácidamente cuando ruidos de pasos de un piso vecino me despertaron a eso de las 00.52 a.m. Fue difícil recuperar el sueño durante la noche. Cada mañana de 07.00 a 08.00 comienza el zafarrancho de combate de los vecinos de los pisos contiguos. Pero, quién podría reprocharles que hagan demasiado ruido y que tengan en cuenta que pueden molestar a los vecinos. Ellos son personas normales y producen el ruido normal de las familias normales. ¿Tendrían que evitar andar con zapatos duros y poner fieltros en sillas y butacas? ¿Tendrían que evitar que sus perros ladren? ¿Tendrían que cerrar la puerta con delicadeza sin dar portazos? Las personas normales son poco empáticas con las sensibles. Los fumadores en las terrazas son un ejemplo claro. El ruido molesta a cualquiera, pero a las personas neurodivergentes mucho más. Según la psicóloga Elaine Aron, un 20% de las personas somos de alta sensibilidad o PAS. Últimamente se está divulgando la problemática de las personas con TEA para adaptarse a una socialización normal. Además de los autistas, también los perros sufren por los estruendos de la pirotecnia o las sirenas de ambulancias y policía. Como las normas del ayuntamiento no sirven para nada si no se aplican y prevalece el derecho a que cada uno se comporte como desee en su casa sólo queda la resiliencia, el derecho al pataleo, la medicación con psicofármacos o cambiar de residencia si tu economía privilegiada te lo permite.

Miguel Lorenzo Lizalde Zaragoza

Metas y objetivos

Un sector de la ciudadanía se apresura a dejar atrás las cosas que no les han gustado en absoluto a lo largo del año pasado, así como a dar la más cordial bienvenida al 2024 con ¿nuevos propósitos? Ahora bien, a raíz de unos estudios recientemente realizados por expertos en el tema, lo que se ha podido detectar con una claridad meridiana ha sido que la enorme diversidad en las metas, objetivos y proyectos a conseguir dependen en gran manera de la franja de edad de las personas encuestadas. Así, los más jóvenes, de entre 20 y 30 años, parecen ser los más preocupados por tener buenas amistades y trabajo. Los comprendidos entre 30 y 40, en tener vivienda e hijos. Los de 40 a 50, en tener dinero suficiente para poder tener una vida lo más confortable posible a la vez que éxito profesional. Y los de 50 a 60, que empiezan a divisar ya en el horizonte su jubilación, en disponer de más tiempo libre y salud. Sin embargo, está fehacientemente demostrado que toda esta batería/listado de promesas convencionales de una gran parte de la población ante la llegada inminente del Año Nuevo suelen ser mayormente poco realistas o inalcanzables, por lo que -en consecuencia- la mejor sugerencia que se puede adoptar en estas situaciones, es la de evitarlas y actuar sin límites ni calendarios.

Miguel Sánchez Trasobares Zaragoza