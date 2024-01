Cartas: Zaragoza, sin orquesta

Leí en HERALDO la elogiosa crítica sobre la actuación de la Orquesta Sinfónica de Alicante. Todas las ciudades españolas tienen su orquesta oficial, subvencionada por las instituciones y por los abonos de los aficionados. En Zaragoza, Teruel y Huesca, gracias a sus conservatorios, existe una gran cantera entre los jóvenes. Los que deciden introducirse profesionalmente en este mundo emigran. Conozco el tema ya que me ha tocado y me toca muy de cerca. Resulta vergonzoso, inadmisible e inaudito que no se puedan dedicar unos pocos euros a fundar algo tan importante para la vida cultural de Aragón. Así nos va en todo: Gran Teatro Fleta destruido, disolución por falta de apoyos de la Asociación Amigos de la Ópera de Zaragoza, nulo interés por comprar en subastas a precio asequible arte aragonés, robado o malvendido... Que no vayamos presumiendo de que Zaragoza es casi la cuarta ciudad de España en habitantes. En los aspectos culturales, la última. El firmante, como otros muchos, va tomando nota para cuando nos pidan el voto.

Miguel Labay Matías

TERUEL

En Aragón, los mejores médicos

Estamos acostumbrados a decir, las personas de bien, que es de bien nacido el ser agradecido. Hemos pasado una pandemia y se ha solido salir a agradecer los servicios médicos recibidos por las asistencias. Aparte de la pandemia, también tenemos las asistencias diarias, que son muchas y continuas, y no son del todo bien consideradas por muchas personas (hay gente que no sabe apreciar nada de lo que tiene). Hay servicios de médicos de familia, cirujanos, especialistas, etc., que en muchísimos casos hasta se les debe la vida a estas personas. Hay cosas que el dinero no puede comprar: la salud, entre otras. A veces, ayuda, pero no siempre. Lo que sí está claro es que los médicos que tenemos la suerte de que nos atiendan nos ayudan a llevar una vida mucho mejor. Véase algún caso. Medicina de familia, doctora Teresa Arbués: en cuanto a calidad profesional y empatía hacia los pacientes, es de lo mejor en medicina familiar de Aragón. En cirugía, doctor Félix Lamata: es un cirujano que está catalogado entre los mejores de España; su sexto sentido y su valía salvan vidas, ¡chapó, doctor! En neurología, doctor Valdizán: con este señor pedir cita es como muy complicado, ya que por su nivel profesional y su cercanía a los pacientes la gente se empuja para pedir cita. Se podrían poner cientos de ejemplos de médicos que son dignos y muy encomiables profesionales, pero sirvan estos como muestra de la calidad sanitaria que tenemos la suerte de poder disfrutar en nuestra región aragonesa. A nivel mundial, en algún caso, por el tema de alguna enfermedad de algún familiar, he llamado a Houston (Texas, Estados Unidos) para pedir asistencia o asesoramiento. Me han contestado que los médicos que tenemos en Aragón son del mismo nivel que los que tienen en la Meca del conocimiento médico. ¡Tela, lo que tenemos aquí! Así que cuando vayamos al médico, de la especialidad que sea, sepamos apreciar lo que tenemos delante, ya que lo único que no se puede comprar es la salud. Aquí tenemos de los mejores. Tenemos mucha suerte de vivir en Aragón con estos profesionales.

Alfonso Azorín Corral

ZARAGOZA

Feijóo vs. Rajoy

Mantengo la opinión de que el actual líder del PP no está haciendo hasta el momento la fuerte y contundente oposición que requieren la situación política y las graves decisiones que está tomando el Gobierno del Sr. Sánchez, en la gestión pública, la económica y la social, así como en los graves enfrentamiento con los jueces y la gestión de los asuntos relacionados con Cataluña. Algunos de sus colaboradores más importantes, vienen de la época de Mariano Rajoy y todos los españoles sabemos que su Gobierno, en los cuatro años de mayoría absoluta, fue acomodado, pusilánime y poco eficaz en resolver los problemas de nuestro país. No quiso hacer los cambios que eran necesarios e incumplió su programa electoral. En su equipo están políticos del pasado como González Pons, Borja Sémper, y la incorporación del veterano Javier Arenas, lo que hace pensar que todavía creen en una oposición donde pueden llegar a acuerdos con el PSOE y repartirse cargos en las comisiones del Parlamento, intentando aislar a Vox y hacer creer a los españoles que ellos solitos pueden volver a tener una mayoría para gobernar. Que pierda toda esperanza y ponga los pies en el suelo el Sr. Núñez Feijóo, pues el único modo para llegar al Gobierno será, mal que les pese, con el partido de Abascal y cuanto más tarde en reconocerlo y actuar en consecuencia más tarde volverán a ganar unas elecciones los partidos conservadores. Y mientras siga la ley de la amnistía adelante, el Sr. Núñez Feijóo no debería reunirse nunca con el Sr. Sánchez, ¡ni para cobrar una herencia!

José Martín Escudero

ZARAGOZA

El paraíso de la honestidad

«Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad» (Séneca). ¿Cómo sería la vida si la honestidad fuera un valor más preciado que el dinero? No es que fueran menos graves problemas como los que amenazan la supervivencia, la paz, la convivencia, la salud y… hasta una posible felicidad, sino que tales problemas no existirían. ¿Se puede hacer algo antes de que la tierra ya no sea habitable por contaminación atmosférica y amoral? A menos que su Creador venga al rescate creo que no, pero quien sostenga la honestidad como mayor valor que el dinero y lo que el dinero proporciona, y no me refiero al pan de cada día, sino al piso propio a costa de lo que sea, al apartamento en la playa, o los viajes al Caribe, y ya más abajo, a vivir sin trabajar, a la droga del tabaco o… a satisfacer cualquier deseo por mucho que arruine la vida de los demás, aunque… sea un deseo legal. Bueno, pues quien a pesar de todo muestre una honestidad en su vida tiene un premio constante de mucho más valor que el oro y que darle gusto al cuerpo: vivir en paz con uno mismo, sentir esa paz en el alma, poner un ejemplo a quien sea capaz de ver ese buen resultado. Sí, no se trata tanto de anular el deseo, sino de conducirlo bajo conciencia. O nos controla la carne o la controlamos nosotros porque deseamos crecer, desarrollarnos como seres valiosos. Pablo dice esto para mostrar el espíritu que manifiesta el verdadero cristiano: «Confiamos en que tenemos una conciencia honrada porque deseamos comportarnos honradamente en todas las cosas» (Hebreos 13:18). ¿Nos imaginamos a los líderes del sistema, a las grandes compañías, a los funcionarios, a los educadores, a los comerciantes o… al vecino de al lado, conducirse por conciencia, y que además se sientan satisfechos con eso? Pues eso, el Edén (Paraíso de placer, o deleite).

José Luis Sancho Sánchez ZARAGOZA