Cartas: El espíritu del invierno

Con el invierno siempre nos inclinamos más hacia nuestro interior y nos abrigamos afectivamente, al igual que físicamente con la prenda de lana que hemos sacado del armario. Es una estación deseada para muchos con nieve o sin ella. En las noches más frías, cuando estamos junto al fogón o al radiador, nos damos el calor más entrañable a un tiempo de reflexión o lectura nocturna, proporcionándonos en el alma un espacio propio e íntimo. Al principio del invierno se encienden por todas partes vistosas luces para la Navidad. Sabe a turrón, huele a incienso, se pone el belén o el árbol con todos los deseos y se oyen o se tocan villancicos. Es un tiempo de recuerdos e ilusiones, donde la tradición cristiana nos brinda a hacer un ejercicio mas extenso de bondad y generosidad con los necesitados. No en todas las casas y ciudades hay paz. Por eso mismo, la alegría no es del todo plena, pensando en las graves noticias que nos dan los informativos sobre los niños víctimas de las guerras. Son aquellos que están sin escuela, en ruinas y heridos o se quedan huérfanos y sin nada. Esos niños inocentes aniquilados por las armas y reventados por perversiones infrahumanas, traumatizados de por vida. Las Navidades deben ser para los niños y la realidad nos dice que muchos no tienen el derecho de vivir con dignidad y con paz. Agradezcamos a la vida la posibilidad de celebrar bien estas Navidades, con todos los nuestros, a pesar de los contratiempos de un presente que no nos gusta. Pidamos a los que nos gobiernan el ‘stop’ inmediato de cualquier violencia o guerra sostenida, que quitan y pisotean la inocencia y el futuro de una generación como la infancia, incapaces todos ellos de habernos podido cambiar o modificar, más y mejor, el sentir del mundo en que vivimos. ¡Feliz Año Nuevo!

Menchu Gil Ciria

ZARAGOZA

El turismo en Zaragoza

El turismo en la capital de Aragón está experimentando un auge muy importante, especialmente en determinadas fechas. He recorrido estos días la plaza del Pilar y el centro de Zaragoza y he comprobado lo que acabo de decir, muchos visitantes de fuera, la mayoría españoles, pero también turismo extranjero de Europa, asiáticos y latinos. Los grupos con guías aparecen en cualquier esquina y yo creo que ya deben establecer turnos para no pisarse unos a otros en su recorrido. Zaragoza tiene una visita para al menos dos días, es decir, pernoctando una noche, y la gente tengo muy claro que va buscando arte, cultura, gastronomía y ocio. Tanto la DGA como el Ayuntamiento se han afanado en promocionar la ciudad en los últimos años, y la inversión está resultando muy rentable. Zaragoza ya sale en el mapa de las ciudades españolas más visitadas y esto es bueno para la economía local y un prestigio para los que vivimos aquí. ¡Enhorabuena!

Luis Solanas Cebolla

ZARAGOZA

Desde Centroeuropa

Desde que la conocí tenía ganas de escribir una carta sobre una gran mujer. Sus impactantes ojos zarcos, eléctricos, me miraron. En ese instante, cruzando el umbral del bar, la conocí. Nacida en una ciudad satélite de Bucarest se quedó muy joven sin padre, quedando la madre muy afectada, teniéndose que ocupar, ella del resto de la familia. A los 17 años la casaron casi con un desconocido, aunque con el tiempo aprendió a amarlo. A principios de los 2000 en Rumanía la situación laboral era complicada y aprovecharon las exposiciones internacionales que se iban a celebrar en España, donde era necesaria mucha mano de obra, sobre todo en construcción. Cogieron sus enseres y emigraron con su único hijo a España. A orillas del Ebro ambos se buscaron la vida y trabajando mucho salieron adelante. Repentinamente, después de una enfermedad fulminante, murió su marido. Más de veinte años lleva ella luchando, sin quejas, sin festivos, sin vacaciones, apretando los dientes. Valiente, digna, dura. La mayoría de las mujeres de su nacionalidad están francamente implicadas en nuestra sociedad, ejerciendo sacrificados trabajos que personas de aquí rechazan. Quería rendir un sincero homenaje a estas mujeres, valientes, orgullosas, buenas, que están omnipresentes en nuestro tejido social y contribuyen a la prosperidad de todos nosotros.

Miki Romanos Mur

ZARAGOZA

Depósitos vacíos

Zaragoza tiene que mucho que aprender de Madrid en lo que respecta a la organización de acontecimientos para el público, para sus habitantes y para los turistas. En el barrio madrileño de Chamberí se encuentra el primer depósito elevado de agua de Madrid, convertido en un espacio de exposiciones fotográficas y de arte audiovisual. En Zaragoza contamos con otros antiguos depósitos de agua, en el parque Pignatelli, en los que se ha aprovechado muy poco el espacio para organizar alguna exposición. Se dispone de un espacio perfecto para exposiciones de cualquier tipo de arte, como ya se ha demostrado en contadas ocasiones, pero pasa mucho tiempo entre una y otra exposición. Estos antiguos depósitos de Zaragoza fueron construidos por el arquitecto Ricardo Magdalena en 1876 y constituyen un importante conjunto arquitectónico del siglo XIX, que se encuentran en el parque más antiguo de la ciudad.

Martina Pellejero Cuéllar

Zaragoza

El fracaso en Pisa

Si se quiere que un alumno consiga un nivel adecuado para un examen será preciso prepararlo para ese ejercicio. Yo no sé si se prepara a los alumnos para las habilidades de la prueba PISA, pero sé cómo se prepara la EVAU y las puntuaciones están en muchos casos por encima de las posibilidades de los alumnos, porque durante dos años se les prepara para un ejercicio previsible hasta el aburrimiento. Solo así se explican notas de corte tan elevadas y tan escaso número de suspensos. La legislación sobre los temarios educativos, lejos de presentarse de modo preciso y claro, se deja a la contingencia, pensando más en adaptaciones que disminuyan el fracaso escolar que en un nivel óptimo de conocimiento. Pero habrá que sopesar los pros y contras de una decisión tan permisiva. A mi juicio, los resultados de PISA son producto de un enfoque del modelo de instrucción equivocado para esta prueba. Si tanto interesa este informe, prepárese a los alumnos para que pasen esa prueba. Un entrenamiento serían las pruebas de reválida en las que alumnos y docentes pudieran pautar su trabajo diario conforme a preguntas de dicha prueba. Hay otros factores como las digitales, la heterogeneidad del alumnado, el desencanto docente, la falta de lectura, el nivel económico o… el cambio climático, pero si no se enseña con rigor a plantear esas pruebas nunca serán bien realizadas.

Javier Fatás Cebollada

ZARAGOZA