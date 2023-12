Firme defensa de la Carta Magna

El discurso de Felipe VI, su décima alocución de Navidad a los españoles, no se ha centrado este año en analizar los problemas cotidianos de los ciudadanos sino en realizar una cerrada defensa de la Constitución y de ese proyecto común que es España. Se trata de un mensaje circunscrito al momento político que vive el país, porque al jefe del Estado le inquieta el presente y el futuro de la Carta Magna y ha querido subrayar que no basta con respetarla, sino que hay que conservar su razón de ser como «pacto compartido», como el instrumento «que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y de entender la vida». El Rey, que según el artículo 56.1 de la Ley Fundamental es «símbolo de la unidad y permanencia» del Estado, ha vuelto a cumplir de forma ejemplar con su papel y ha enviado un aviso claro a todos los agentes políticos y sociales: no podemos permitir que «el germen de la discordia» vuelva a instalarse entre los españoles.

En un discurso ofrecido a toda la sociedad española, pero específicamente dirigido a las clases dirigentes del país, el Monarca se ha mantenido fiel al mensaje que ha lanzado en sus últimas intervenciones públicas: la defensa de la Constitución y de la unidad de España. Así lo hizo en la ceremonia de la jura de la Ley de leyes por la Princesa de Asturias (31 de octubre) y en la apertura de la XV Legislatura de la democracia (21 de noviembre). Sin desdeñar las dificultades sociales de algunos sectores de la población o el incierto contexto internacional, ha querido pronunciar su alocución navideña con mayor contenido político e institucional. Pero la gravedad de sus palabras y la contundencia en los términos se han visto complementadas con un mensaje de confianza y optimismo: «Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos».