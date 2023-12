Lawfare’ es un término anglosajón que significa desconfiar o dudar de la independencia de los jueces en sus fallos judiciales. Las comisiones ‘lawfare’ de investigación para las sentencias sobre el ‘procés’ catalán eran una exigencia de los independentistas, y se crean por el acuerdo entre PSOE y Junts para blindar la ley de Amnistía que quiere sacarse adelante cumpliendo el débito por apoyar la investidura del presidente Sánchez.

Las investigaciones abarcarán a cualquiera de los implicados en los momentos y acciones del procés desde 2012 a 2023. Es preocupante que el Congreso apruebe poner en entredicho a los jueces e investigar fallos judiciales que no han gustado a determinados partidos, lo que supone admitir que los jueces están actuando con intereses políticos al acusarlos de ‘lawfare’, es decir, de posible judicialización de la política. Es necesario insistir en que el fundamento de un Estado de Derecho y de la verdadera democracia es la separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las sentencias judiciales sólo deben revisarse en el ámbito de la Justicia con recursos a los estamentos superiores. Pero estas comisiones se crean para someter a interrogatorio y pedir explicaciones a magistrados con nombres y apellidos, con la clara finalidad de intimidarlos y enviar un mensaje a otros que estén pendientes de juzgar asuntos que afecten a intereses políticos.

Aunque no se entiende que mientras por un lado el Gobierno y sus partidos socios votan crear estas comisiones, por otro lado el ministro de Justicia llama a los jueces señalados para "transmitirles seguridad". En una democracia los diputados no pueden a su libre albedrío sentar en el banquillo a los firmantes de las sentencias que a ellos les interese cambiar.

Los magistrados no están obligados a acudir al Congreso y en estas circunstancias no se conoce qué consecuencias tendrán si no se presentan. Pero si el ministro de Justicia les dice que no deben tener preocupación por ser investigados en su labor, lo lógico sería dejar sin efecto la actuación de estas comisiones ‘lawfare’ recién aprobadas. O es que se está jugando con doble baraja. ¿En una verdadera democracia no debe existir un respeto verdadero a la independencia de los tres poderes del Estado de Derecho?

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Magdalena Lasala)