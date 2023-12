Cartas al director de HERALDO: Una interesante exposición de retratos

Una interesante exposición de retratos

La exposición titulada ‘XIX. El siglo de retrato’, que puede verse en el Caixa Forum de Zaragoza, es la primera muestra dedicada al retrato del siglo XIX en España en todas sus manifestaciones. Contiene diversas obras al óleo, dibujos, aguafuertes, litografías, fotos de época y algunas miniaturas y esculturas; todo ello procedente del Museo del Prado.

Las obras son originales de diversos autores, algunos tan consagrados como Goya, Pinazo o Sorolla, ocupan varias salas y una de ellas está dedicada al retrato infantil.

Son trece óleos y un dibujo los que representan a niños y niñas de diferentes edades, con actitudes diferentes, generalmente solos, en ambientes cerrados o en el exterior con fondos verdes: entre árboles, jardines o en el campo. La mayoría se representan de cuerpo entero, unos de pie y otros sentados y casi siempre mirando al frente. En varios de los retratos aparecen perros en la escena. Destaca el retrato ‘María de Figueroa, vestida de menina’, de Joaquín Sorolla; también se encuentran las obras ‘Ignacio, hijo del artista, sentado’, ‘Niña’ y ‘Niña con muñeca’, de Ignacio Pinazo. Emilio Sala representa a ‘María Guerrero’ niña y Carlos Luis de Ribera ‘Niña en un paisaje’. Una obra de grandes dimensiones es la titulada ‘Los niños de la familia Lara’, en donde aparecen cuatro niñas y dos niños de diferentes edades, posando para el artista, en este caso José Roldán. El único dibujo que se expone en la sala se titula ‘Dos niños de perfil’, de José de Madrazo.

Enhorabuena a la entidad organizadora. Estimado lector, si desea conocer parte de la obra del Museo del Prado no se pierda esta exposición.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

¡Feliz Navidad!

A los que amáis haciendo de la vida un sueño. A quienes regaláis ilusiones y buenos deseos. A los que trabajáis día a día por vivir. A quienes llamáis amigo al desconocido. A los que lucháis por la dignidad y la libertad. A quienes ofrecéis la mano de la solidaridad. A los que sois leales con el compañero. A quienes no os atrapó el olvido ni la ausencia. A los que honráis la verdad contra la mentira. A quienes dibujáis un futuro feliz lleno de esperanza. A los que hacéis el amor y no la guerra... Pero siempre, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¡feliz Navidad!

Jesús Añanos Vinué. ZARAGOZA

La limpieza del centro Luis Buñuel

No hablo de lo que no sé. Y no sé cómo estaban las aulas del Buñuel mientras estaba a pleno funcionamiento, aunque puedo suponer que eran cuidadas por quienes las usaban. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza amaga con reclamar más de 180.000 euros a los colectivos que gestionaron el Centro Social Comunitario Luis Buñuel por el coste de la limpieza del mismo tras su desalojo, difundiendo fotos de espacios llenos de basura. Un medio de comunicación publicó fotos posteriores al limpiado del centro en las que no se había retirado la supuesta basura de carteles de actividades en las paredes, mallas de sombreo en ventanas para oscurecer determinadas salas… una limpieza no muy concienzuda, vamos. Mientras tanto, crecen las malas hierbas en la entrada que antes era un jardín cuidado con mimo por los voluntarios. De lo que sí puedo hablar es de que paso a diario a las 7 de la mañana por esa acera. Y desde hace cinco años las máquinas barredoras y de baldeo han considerado que la zona a limpiar terminaba al final de la Casa de Amparo, bajando a partir de ahí a la calzada. Con ello, la fachada del Buñuel siempre ha estado sucia y, pese a ser un edificio municipal, la limpieza municipal ha contribuido a dar la imagen de espacio degradado, con la fachada llena de orines de perro y la acera de basura sin recoger. Hace poco, una rama de gran tamaño de uno de los árboles estuvo diez días sobre la acera con precinto policial sin ser retirada. Pero bueno, al menos el edificio está a buen recaudo, en manos de una empresa de seguridad privada, pagada entre todos, que lo protege día y noche desde hace once meses de cualquier intento de invasión vecinal.

Javier Gascón Tovar. ZARAGOZA

Ante el horror de la guerra: ¡basta ya!

Mírenlo: un niño-bebé encima de su madre muerta buscando con ansiedad su pecho… Llora desesperado, no entiende nada. Yo tampoco. No entiendo de contiendas, no entiendo de guerra y sus motivos. Pero tampoco entiendo a la humanidad que, impertérrita, mira las imágenes de los corresponsales de guerra y de las televisiones. No soy de derechas ni de izquierdas. Ahora mismo pongo el grito en el cielo implorando un ‘stop’ a lo que sea que ha motivado este conflicto entra Israel y Palestina. Todos tienen razón y nadie la tiene, pero basta ya, por favor. Me duele el alma, me duele todo lo que soy… pero no puedo asimilar tato dolor de unos y de otros. ¿Qué somos? ¿No podemos unirnos sin siglas ante esta crueldad? ¿Por qué nos preocupamos tanto del cambio climático si nos estamos destruyendo nosotros mismos?

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

Producirse

Lean cualquier suceso, oigan cualquier telediario o programa informativo, hasta en clave de humor, y se darán cuenta del abuso que hacen del verbo ‘producirse’ quienes hablan y escriben. En general, se refiere a sucesos o noticias que suponen aspectos negativos: Así, inevitablemente, ‘se producen’ incendios, nevadas históricas, inundaciones y crecidas de ríos, robos, estafas, erupciones, deslizamientos de tierra, crímenes, atentados, toda clase de accidentes… En el mundo del deporte también abunda el verbo ‘producirse’, relacionado con violaciones de las reglas del juego (pasos, faltas, dobles, bloqueos ilegales, rupturas de saque…), pero también tapones, blocajes, despejes, rechaces, centros, goles y, por supuesto, los cambios de jugadores. Y el verbo ha saltado a otros usos bien extraños del mundo de la política, como decir que ‘se producen’ declaraciones, filtraciones, reuniones, comparecencias, debates de investidura (y otros), manifestaciones y protestas, imágenes... Y antes de vacaciones o puentes, los inevitables desplazamientos por carretera, retenciones y atascos… ¿No se dan cuenta de que están empobreciendo nuestro idioma con el uso exclusivo de dicho verbo? ¿No pueden usar otros como ‘tener lugar’, ‘haber’, ‘celebrarse’, ‘ocurrir’ o simplemente ‘ser’? Pero es mejor usar el verbo comodín y no calentarse demasiado la cabeza. ¡Una pena!

Félix Gay Sánchez. BARBASTRO (HUESCA)

