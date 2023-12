Carta de Navidad

Queridos M. y G., este año estoy cansado, muy cansado. Las luces navideñas y los anuncios de juguetes me provocan una desazón tremenda. Sólo tengo ganas de tirarme en el sofá con una mantita y ponerme películas. Ayer vi dos veces seguidas ‘Love Actually’ y tres, ‘Qué bello es vivir’.

Mi ánimo no mejoró nada, sino todo lo contrario. Evito los telediarios porque se me saltan las lágrimas. Hace meses que no tengo noticias de uno de mis mejores amigos. Me llamó antes de subirse a una patera en Libia. Me temo lo peor. Tengo un saco con cartas que me queman sólo de mirarlas. ¿Cómo vamos a hacer las entregas este año en Gaza? Si ya no quedan casas, si han masacrado a miles de niños. Duermo mal y casi no como. Sé que si voy al médico me va a diagnosticar depresión. No es la primera vez en mi larga vida. Pero este año es peor, más negro. Así que, queridos amigos, os aviso con tiempo para que podáis buscarme un sustituto. No voy a poder realizar mi trabajo. Dejadme solo en casa, como a aquel niño rubio. No insistáis, nadie es imprescindible. No me volváis a decir eso de que soy el preferido de los niños para ablandarme y tratar de convencerme. Cuidad a mi camello y dadle algún polvorón, que es muy goloso.

Aunque… me pesa la responsabilidad. ¿Cómo os voy a dejar tirados? ¿Y a todos los que me han escrito? Aún quedan unos días para prepararme. Guardadme un poco de guirlache y una copita de moscatel. No sé el año que viene, pero éste aún creo un poquito en la magia. ¡Feliz Navidad! Un abrazo, Baltasar.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Paula Figols)