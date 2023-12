Cartas al director de HERALDO: El debate de la ley de amnistía

El debate de la ley de amnistía

El PSOE y sus socios han aprobado la tramitación de la ley de amnistía, primer pago por siete votos separatistas con los que investir a un ausente Sánchez, que sigue rehuyendo el entendimiento con la oposición.

Debate que bien podría considerarse mascarada, dada la mentada ausencia de Sánchez y lo ficticio del mismo, pues la ley ya venía cocinada de Waterloo y Ginebra. Amnistía hoy defendida por un Patxi López, que fuera su implacable inquisidor hasta el 23-J, pero ahora la ha justificado como solución para "mejorar de la convivencia, devolver a la política lo que nunca debió salir de ella y dejar atrás los problemas que hay en Cataluña", lo que ha sido inmediatamente desmentido por los separatistas, al indicar que "esta ley no cierra nada", no contribuye a la convivencia y ellos no renuncian a la independencia. Duro trago para el cínico López en su defensa de una ley, verdadero fraude y humillación para el pueblo español, que degrada el nivel democrático del país, daña el Estado de derecho, viola la separación de poderes, rompe la igualdad de todos los españoles y abre una peligrosa puerta a la secesión. Frente a una lógica reacción conjunta de la oposición, Vox sigue quemando naves con irresponsables declaraciones y enfrentamientos con el PP, valioso juego para Sánchez en su desgaste del centro-derecha y que lamentablemente aparca toda actuación conjunta de la oposición, en base a la unidad y a una estrategia inteligente, audaz y firme. Por ello, cuando parece que la presión en la calle va bajando, urge mantener vivas las acciones en contra de dicha ley y las denuncias continuas a organismos autonómicos y europeos que, apoyadas por una campaña, muestren a Europa los problemas que hay en España y permitan revertir esta situación.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Tecnología en el aula

Primero, apuntar que ir contra la tecnología en el aula es darse de cabezazos contra la pared. Pero la realidad cotidiana se acerca más al hecho de que en clase hay que explicar y explicar y explicar, y el alumno tiene que estudiar y estudiar y estudiar. Éste sería el ideario básico. En cuanto a recursos, promediar entre tradicionales como la tiza y los tecnológicos sin dejarnos llevar por modas estúpidas, como todo tabletas, ni estar anclados únicamente en el libro de texto: todo depende, creo, del profesor que se compromete con la realidad social de sus alumnos. Es hora ya de desenmascarar el trasfondo de intereses que esconde la abusiva imposición de herramientas tecnológicas en parcelas educativas que, en ocasiones, ofrecen más inconvenientes que ventajas. Se da por sentado que en el aula no hay nada tan retrógrado como aprenderse un texto de memoria, tal aprendizaje no tiene cabida en un mundo frenéticamente acelerado. Al igual que las incoherencias del sistema se advierten en momentos determinados, pero sucumben rápidamente al olvido. Tal es así que los adultos damos bandazos a la hora de dejar un número determinado de horas para mirar pantallas tanto a niños como a adolescentes, pensando que malgastan su vida real.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

Jaca, otra ocasión perdida

El pasado 9 de diciembre se clausuraron en Jaca las Jornadas de Montaña, era el año vigésimo primero desde que la ciudad disfrutaba de unos encuentros de excelente valor montañero, aventurero y, sobre todo, humano. El alma de todo ello la encarna Bernabé Aguirre, un asturiano y pirenaico muy grande y muy valiente por cómo ha lidiado con tantas dificultades de todo tipo para traer a la Perla del Pirineo lo mejor del alpinismo, sus cimas y sus gentes. Pero todo se acaba, y es una muy mala noticia, porque cuando aún disfrutábamos de la última charla, impresionante, de Rosa Fernández, un ejemplo de supervivencia y ética montañera, Bernabé anunció que tira la toalla, que el ninguneo y la falta de apoyo por parte del actual equipo de Gobierno de Jaca ha llegado al límite y que ahí lo deja todo por si alguna persona valiente se anima a continuar con estas Jornadas. Noticia muy triste cuando ciudades como Bilbao se están convirtiendo en referencia alpinista mundial y Jaca, ‘ciudad alegre y confiada’, parece que viviera de las rentas. En efecto, la verdadera montaña queda aquí oculta tras fantasmagóricos proyectos de unión de estaciones de esquí, en realidad pelotazos ladrilleros. Se pierden estas Jornadas, como se han perdido en noviembre, por falta de una mínima financiación, las de Derecho y Montaña, que consiguieron unir en torno a una misma mesa a representantes del Greim, la Gendarmería francesa, los Mossos d’Esquadra y la Ertzanzta para tratar temas candentes sobre seguridad y rescate en el Pirineo. Promocionar una ciudad no consiste sólo en poner lucecitas y felicitarse por las aglomeraciones en tiendas y bares –ya sabemos que lo de la libertad y tomar cañas lo tiene muy presente el actual partido que rige en Jaca-, hay otra realidad y es la del abandono de la cultura de la montaña. Y también de la cultura en general, pero quede eso para otra ocasión. Vale.

Sagrario Ramírez Martínez. JACA (Huesca)

COP-28: ¡Es el capital, estúpido!

"The economy, stupid" fue una frase que le sirvió a Bill Clinton para derrotar a George W. Bush en las elecciones norteamericanas de 1992. Ha tenido diferentes versiones, pero la que se debe proclamar, de una vez por todas, se ha vuelto a materializar en la COP-28 celebrada en Dubái, donde no ha sido posible dejar por escrito un compromiso explícito de acabar con los combustibles fósiles, unos de los grandes causantes del calentamiento global y el consecuente cambio climático. Por lo que el desarrollo sostenible,‘leit motiv’ de la Agenda 2030, se vuelve a dar de bruces contra el sistema socioeconómico capitalista: vuelve a evidenciarse que el sistema económico elegido debe repensarse. Sí, ya me sé que cuando se cayó el Muro de Berlín todos saltaron hacia el mismo lado. Pero también sé que la idea de desarrollo sostenible se definió en el Informe Brundtland, ministra noruega entre 1981 y 1986, quien lo dirigió desde 1983, año en que la ONU ya era conocedora de que el planeta Tierra se estaba quejando de la acción humana. Han pasado cuarenta años. Y también sé que el próximo lendakari se apellida Otxandiano. ¿Que qué tiene que ver una cosa con la otra? A eso responde Bourdieu cuando afirma que son las diferentes formas del capital (principalmente económico, humano, y social), y su capacidad de transformación entre ellas, desde donde se tiene que repensar el modelo socioeconómico. ¿Lo repensamos?

Sergio García Álvarez. ZARAGOZA

