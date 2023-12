Cartas al director de HERALDO: Las goteras que arrastra la Constitución

Las goteras que arrastra la Constitución

Goteras que arrastra la Constitución española. Principios de igualdad pero no para todos, lo que la hace más frágil. En su artículo segundo dice que España está integrada por nacionalidades y regiones.

Pero no explica los motivos ni los detalles para asignar el título de nacionalidad a unas comunidades y a otras el de región. Con el paso de los años, este concepto de ‘nacionalidad’ ha estado sometido a múltiples interpretaciones interesadas. Los partidos nacionalistas se dieron prisa en asignar como nacionalidad a las regiones de Cataluña, País Vasco y Galicia, y para su mayor gloria, añadirían el término históricas. También Andalucía se unirá a estas por razones políticas del momento. Denominación de históricas, por el hecho de haber presentado sus estatutos durante la segunda república. Aragón tenía el suyo pero antes de ser aprobado la Guerra Civil y Franco lo echaron a la basura, hasta 1982 ya con la vigente Constitución. Desigualdad también tributaria en el País Vasco y Navarra con el resto del territorio nacional. Resto del territorio en el que Aragón es parte, el Estado recauda nuestros impuestos y luego cede, según su criterio, la parte correspondiente a las autonomías. Mientras las llamadas forales mantienen sus privilegios históricos (a vueltas con la historia), tienen una mayor capacidad legislativa, ya que son estas y solo estas las que recaudan sus propios impuestos y hacen una aportación, de manera opaca: el cupo. Ahora se suma Cataluña, la más beneficiada en la actual financiación estatal, debido a los últimos acuerdos. Desigualdades en una España fraccionada como consecuencia de comportamientos políticos mezquinos. Somos una familia numerosa cuyos miembros somos diferentes, pero pertenecemos a los mismos padres: no es comprensible ni justo conceder privilegios a algunos de los hijos.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

El arte de Berna

Se me acaban los adjetivos que puedan corresponder y definir la última actuación, el último espectáculo de nuestro enorme artista Miguel Ángel Berna: increíble, maravilloso, perfecto, único, excelente, irrepetible. La perfección de su arte nos hizo vibrar de emoción a todos los presentes el día 10 en el Auditorio de Zaragoza. Tras un respetuoso silencio emocionado, vibramos y coreamos bravos.. Miguel Ángel guapo y todo lo bueno y noble que nos venía a la boca. Pero es que además hay que añadir una cosa que, para mí, es importantísima y que define sólo a los grandes: ¡humilde! Debo reconocer que yo no era, aun siendo aragonesa, demasiado, entre comillas, folclorista. Mi madre me vestía, de pequeña, de baturra, pero de ahí no pasé. La jota siempre me ha emocionado y me emociona, ahora con la edad, muchísimo más, pero es que Berna ha elevado a la séptima potencia, con su arte único, la Jota, con mayúscula, y la ha paseado por el mundo. Y a los que antes nos emocionaba, ahora la sentimos en estado superlativo. Su velocidad, su perfección, su rasmia, su manera de expresar sentimientos por medio de las castañuelas, para mí es una auténtica pasada. Arte a raudales que aunque puedan surgir nuevos talentos jamás podrán estar a su altura. ¡Bravo, una y mil veces, Miguel Ángel Berna! Te admiro y admiro tu esfuerzo, tu dedicación y el haber dado todo en los escenarios a tu público entregado, porque admiramos enormemente tu trabajo. Lo lógico es pensar que, ahora, como la mayoría de los grandes bailarines, será el momento la docencia y de transmitir tu legado artístico a tus alumnos. Mereces descansar un poquito, pero, por favor y, como tú mismo dijiste: "siempre bailaré", espero que, al igual que muchos toreros que se retiran pero ofrecen alguna gala extraordinaria, algún día tendremos el placer de verte bailar de nuevo. Muchas gracias, que tus ligeras huellas, al igual que los pies alados de Aquiles, permanezcan siempre en nuestro recuerdo, así como las sonoras palomicas que surgen de tus manos al danzar. Saludos afectuosos y ¡gracias!

Mercedes Barranco Delgado. ZARAGOZA

Sierra de Francia

Por trabajo, viajé mucho a Salamanca y oí hablar de la sierra de Francia. Ahora he podido adentrarme en esos bosques mágicos que hoy son reserva de la biosfera. Allí la imaginación te hace ver estirges, mantícoras, ofiotauros, harpías o al cerbero, todo tipo de alimañas humanas escondidas entre esos árboles recubiertos de moho y setas, con un colorido de mil matices, entre helechos, árboles milenarios y fuentes mágicas. Me he centrado en tres pueblos declarados conjunto histórico-artístico, La Alberca, el más famoso, es precioso pero en sus calles habitan numerosos locales comerciales donde venden productos típicos de la sierra, haciendo de este pueblo un encuentro tremendamente turístico. Miranda del Castañar, recinto fortificado muy notable con su torre del castillo y plaza de armas –el día que fui hacía de coso taurino–, tiene una calle principal con rincones de sabor tradicional. Pero para mí Mogarraz es el más bello y auténtico, donde la iglesia está separada de su torre, que hace de defensa de la plaza del Ayuntamiento. El pueblo tiene la esencia de la arquitectura serrana, con fuentes en relieve, fachadas del siglo XVII y pasadizos que hacen de él un laberinto de silencio, paz e intimidad. El 1 de noviembre por la noche, cubren de velas el pueblo y una mujer vestida de serrana va rezando a las ánimas, mientras tocan a muerto las campanas de la iglesia. Pueblos, parajes y tradiciones que no se pueden dejar de visitar.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Voluntarios en Navidad

Se acercan las fechas navideñas un año más. El 2023 está terminando. Y un año más habrá mucha gente que las pase en soledad. Un ejemplo son personas de la tercera edad que ya no tienen a nadie. Para ellos son unas fiestas tristes y que les removerán sentimientos desagradables como soledad, falta de cariño, nostalgia, recuerdo de las personas que ya no están… Asimismo habrá familias con bajos recursos cuyos hijos no van a recibir regalos. Y que tal vez puedan hacer sólo una comida al día. Por suerte, en Zaragoza hay una amplia red de voluntarios que paliarán en parte estas situaciones. Algunos visitan con regularidad a ancianos y logran que se mantengan con ilusión y esperanza. Otros les llaman por teléfono y les animan a que hablen, se comuniquen, expresen sus sentimientos, cuenten cosas de su vida significativas para ellos. Y vuelven a sentirse importantes para y en el mundo. Recuperan su alegría. En cuanto a los niños, hay iniciativas como la de la fundación Rey Ardid. Recogen juguetes, los acondicionan y luego organizan una fiesta en la que los niños reciben sus juguetes con mucha alegría. La sociedad es mucho mejor gracias a estas personas altruistas y solidarias que entregan su tiempo, conocimientos y esfuerzo al servicio de los demás de forma desinteresada. ¡Gracias voluntarios!

Carmen García Morán. ZARAGOZA

