Me temo que esta Navidad ni tan siquiera tengamos la mínima tregua que mostraba la película ‘Joyeux Noël’ (2005). Este film recoge lo sucedido en la I Guerra Mundial en la Nochebuena de 1914, cuando un soldado comenzó a cantar Noche de paz y británicos y alemanes salieron de las trincheras, se abrazaron, e intercambiaron chocolate, bebidas y fotografías de sus seres queridos.

La escena sigue emocionando. Muestra la irracionalidad de matarse unos a otros, siguiendo órdenes de líderes incapaces de encauzar los conflictos por vías de diálogo y negociación: muestra la irracionalidad de la guerra. En aquella murieron millones de personas. La tregua navideña sacaba a la luz lo mejor del ser humano, la capacidad de reconocer al otro como hermano, también en medio de la guerra.

En esta Nochebuena de 2023 será difícil pasar por alto el sufrimiento de quienes viven en la Palestina actual. Me pregunto si seguirán los bombardeos de una población que no tiene refugio, si el gobierno de Israel será capaz de declarar una tregua por Navidad o cuando menos cambiar su estrategia y respetar a la población civil; me pregunto si Hamás pondrá por delante el dolor de las familias a la estrategia, y liberará rehenes. También si ucranianos y rusos desobedecerán esa noche las órdenes de pelear o si en Sudán las facciones que luchan darán un respiro a los miles de personas que han tenido que abandonar sus casas. Con o sin tregua, la paz seguirá siendo un anhelo de la humanidad.