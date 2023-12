Y Pamplona, de propina

Dicen los socialistas, como excusándose, que lo de darles la alcaldía de Pamplona a los herederos políticos de ETA no estaba incluido en el precio que aceptaron pagar por la investidura de Pedro Sánchez.

Pero no sé qué es peor, si pensar que nos toman el pelo y que en realidad sí que lo tenían pactado y bien atado, o llegar a la conclusión de que encima de los pagos que ya firmaron con los diferentes secesionismos han decidido ahora dejar propina. Y Pamplona es la calderilla que llevaban suelta en el bolsillo. Lo más verosímil, digan lo que digan, es que el apoyo a la moción de censura en la capital navarra lo tuviesen ya negociado y sellado antes de la investidura, al menos desde aquella reunión de Sánchez con la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurúa, y compañía del 13 de octubre. En la que los de Bildu anunciaron que apoyarían a Sánchez los primeros, y además ‘gratis et amore’. Pues vaya, al final gratis no ha salido.

El caso es que el PSOE da un paso más, y bien significativo, en el blanqueado de una formación política que no condena sin ambages los crímenes de ETA y que, hace cuatro días, tuvo el cuajo de incluir en sus listas electorales a un puñado de asesinos. Y por si fuera poco, entre los dirigentes socialistas que le sacan la cara a lo de Pamplona destaca Patxi López, exlendakari y ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi, que sabe perfectamente lo que Bildu representa. Pues no, ahora resulta que los de Otegi son "un partido progresista". ¿Progresista? Poco vale ya una etiqueta que se vende tan barata.

